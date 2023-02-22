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История от Ярослава Пилипчука

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История от Ярослава Пилипчука
Фото: yvision.kz

Украинский историк Ярослав Пилипчук специально для «Реального времени» подготовил цикл статей о взаимоотношениях татарских государств (Золотой Орды и постордынских государств) со странами нынешнего Европейского союза.

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