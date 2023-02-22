История от Ярослава Пилипчука
Сюжет 64 материала
Украинский историк Ярослав Пилипчук специально для «Реального времени» подготовил цикл статей о взаимоотношениях татарских государств (Золотой Орды и постордынских государств) со странами нынешнего Европейского союза.
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- Общество 23 янв, 07:00 10 Где находится Тмутаракань: взгляд историка на эпизод из нового фэнтези «Скиф»
- Общество 11 янв, 07:00 122 Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама
- Общество 21 дек, 07:00 20 «Печенеги не носят панцирей, шлемов… Они презирают смерть» Печенеги и Византия. «Дети скал», нападавшие с диким воем и считавшие мирное время несчастьем. Часть 2
- Общество 30 нояб, 07:00 7 Между Петром и Карлом: как татары в Прутском походе воевали Крымские татары и их соседи в Новое время глазами французов. Часть 3-я
- Общество 09 нояб, 07:00 9 «Хищные монголоидные кочевники, атакующие большим числом» Крымские татары и их соседи в Новое время глазами французов. Часть 1-я
- Общество 26 окт, 07:00 13 «Русский царь должен кормить ханскую лошадь овсом из собственной шапки» Как жители туманного Альбиона увидели крымских татар и их соседей в средневековье
- Общество 11 окт, 07:00 18 Почему после падения Казани Иван Грозный оставил Европу в покое Как третья черемисская война прекратила войну Ливонскую
- Общество 21 сент, 07:00 40 Как итальянцы увидели в Казанском ханстве Булгарию и нашли кочевников Тюрко-татарские государства Восточной Европы глазами европейцев. Часть 2
- Общество 07 сент, 07:00 19 Не перепутать башкир с мадьярами: венгерское завоевание родины История нетюркского племени, считавшего себя потомками Аттилы. Окончание
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- 02 авг, 07:00 27 Аттила: «Божья кара» для одних и «славный герой» для других Украинский исследователь о том, как закончилась яркая история «малорослого, но отважного мужчины», наводившего ужас на всю Европу
- 20 июля, 07:00 61 Рождение гуннов: как олень привел бич божий в Крым и Европу Украинский историк о том, как Азия познакомилась с новым загадочным народом, перебравшимся на Азовское море и Кавказ из Поднебесной
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- 07 июня, 07:00 26 Татаро-башкиры в Пугачевском восстании: неожиданный итог двухлетней войны на истребление Как Екатерина II поняла, что уступить требованиям восставших выгоднее, чем потопить бунт в крови. Это позволило использовать в дальнейшем башкир для охраны казахской границы
- 25 мая, 07:00 23 Татары и башкиры: по разные стороны в Смуту, но вместе в восстаниях и походах за русского царя Казахи, калмыки, сибирские татары, манси в истории башкиро-татарских восстаний в XVII веке
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- 27 апр, 07:00 27 На службе Москве: как казах стал татарским ханом и был убит Лжедмитрием После взятия Казани: татары на русской службе после 1552 г. Часть 2
- 13 апр, 07:00 23 Финно-угорский мир и татары: как мордва выбирала между Москвой и Казанью
- 30 марта, 07:00 21 Сумерки Речи Посполитой и Крымского ханства: бунты ногайцев, смерть Мазепы и интернациональный долг в Персии Взаимоотношения между Крымом и Украиной. 1696—1769
- 15 марта, 07:00 10 Польский лев против хана кипчакской степи… и Башкирии Противостояние между Крымским ханством и Речью Посполитой в эпоху Яна III Собеского
- 02 марта, 07:00 22 Татарские игры престолов: как Богдан Хмельницкий и крымский хан поляков побеждали Речь Посполита и Крымское ханство в 1648-1665. Часть 1
- 15 февр, 07:00 17 Как падение Ногайской орды и калмыцкое нашествие привели татар на границы Речи Посполитой Крымские Гиреи в эпоху Тридцатилетней войны: война с казаками, ответные набеги на Украину и союз католиков
- 30 янв, 07:00 21 По следам потомка «Черного воеводы»: Дракула из рода половецкого или Чингисхана Тюрки у истоков румынской государственности
- 13 янв, 07:00 6 Мечты Великого княжества Литовского о большой дружбе с Крымским ханством против Москвы Большая Орда и Крымское ханство при Александре Казимировиче
- 28 дек, 07:00 14 Между миром и враждой: как Ливонская война заставила литовцев подружиться с крымцами Великое княжество Литовское, Польша, Казанское и Крымское ханства и татарская политика Сигизмунда II Августа
- 15 дек, 07:00 10 Казанско-литовская дипломатия: подарки ханам, «взятка» мурзам и преувеличенные победы Сафа-Гирея Великое княжество Литовское, Польша, Казанское и Крымское ханства при Сигизмунде (1506—1548). Часть 1
- 29 нояб, 07:00 13 Real politic в Великой Орде по-литовски: карманные ханы, проигранная битва и союз с Москвой Большая степная политика в исполнении государя Великого княжества Литовского Витовта
- 07 нояб, 07:00 28 Когда Литва была большая: татары и Великое княжество Литовское (1250—1370 годы)
- 26 окт, 07:00 14 Эмигранты Казанского ханства: чемерисы и липки на службе у Богдана Хмельницкого и турецкого султана История татарской и марийской диаспор в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой
- 21 окт, 07:00 8 Святее Папы Римского: как монголы покровительствовали католикам О взаимоотношениях между татарскими государствами и Римом: XIII — XV века. Часть 1
- 25 сент, 07:00 84 Drang nach Osten: встречи татар с крестоносцами и Габсбургами О непростых взаимоотношениях между татарскими государствами и будущей Германией и Австрией: XIII — XVIII века