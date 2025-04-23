Музаев заявил об отсутствии утечек КИМ, ЕГЭ и ОГЭ с 2014 года

Фото: Максим Платонов

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил, что с 2014 года не зафиксировано ни одной утечки контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ в сеть, сообщает ТАСС.

Материалы разрабатываются в закрытом контуре. У оборудования, на котором все это пишется и хранится, нет выхода в интернет. Это изолированные от внешнего мира компьютеры, — пояснил он.

КИМ поступают в пункты проведения экзаменов за два часа до начала в зашифрованном виде. Система не имеет лазеек для утечек, подчеркнул глава ведомства.

Музаев также предупредил выпускников о рисках использования сайтов с фейковыми КИМ: — Теперь эти сайты используются для кражи личных данных пользователей. Это очень опасно, поэтому предупреждаем: лучше даже на такие сайты не заглядывайте.

Напомним, что недавно Совфед утвердил закон, ограничивающий возможность поступления выпускников колледжей в вузы без сдачи ЕГЭ. Согласно документу, данная льгота будет действовать только при поступлении на специальности, схожие с полученным средним профессиональным образованием.

Матвей Гавриков