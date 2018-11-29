Огузский мир: джихад против румов и мир с Газневидами

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 5-я

Фото: turbina.ru (Алп-Арслан и Малик-ша — султаны турков-сельджуков XI века)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4).

Румы обращены в бегство

Ибн ал-Асир указывал, что гузы напали на Армению в 1037—1038 г. Тогда правитель Абхаза осаждал Тифлис. Мусульмане из этого города послали за помощью к огузам, а те дошли до Азербайджана. Абхазы, побоявшись их, сняли осаду с города. Правитель же Азербайджана Вахсудан, увидев силу огузов, решил с ними породниться. В 1048—1049 гг. Ибрахим Янал собрал войско из гузов Мавераннахра и двинулся в поход против румов. Гузы дошли до Мелазгерда, Эрзенаррума, Каликалы, Трабзона. Против выступило 50 тыс. румов и абхазов. Между ними и мусульманами случился ряд битв, в которых побеждали то одни, то другие. Однако решающая битва была за мусульманами. Румы были обращены в бегство, многие из их патрициев попали в плен. Ибрахим Янал разорял их страну, пока до Константинополя не осталось пути на 15 дней. В плен было взято 100 тыс. румов, а вышеупомянутые области были захвачены. В плен попал царь абхазов Карыт, который предлагал за себя выкуп в 300 тыс. динаров и подарки на 100 тыс., однако Ибрахим от этого отказался. В 1054—1055 гг. в честь Тогрул-бека была провозглашена хутба. Ему подчинился эмир Гянджи Абу-л-Сувар. Потом султан направился в Армению и захватил принадлежащий румам Малазгерд. К нему присоединился правитель Диярбакыра Наср ад-Даула б. Мерван. Вторгшись в землю румов, он многих из них перебил и взял в плен. Турки дошли до Эрзенаррума (Эрзерума), но повернули назад из-за зимы. В 1064 г. султан женился на дочери халифа.

В 1063—1064 гг. султан Алп-Арслан начал джихад против румов. При нем был туркменский эмир Тугдекин, который, вероятно, владел землями в Маранде. Они прибыли к Нахичевани и начали готовить корабли к переправе через реку. В то время Хой и Салмас не повиновались султану, и он отправил для осады этих городов войско правителя Хорасана. Гарнизоны вышеуказанных городов капитулировали. Алп-Арслан двинулся походом на грузин, а против румов воевали Мелик-шах и Низам ал-Мульк. Они взяли какую-то безымянную крепость румов, а потом подступили к Сермари и к еще одной неназванной крепости. Захватывая крепости, Мелик-шах вышел к крепости Марьям-Нешим. Город был хорошо укреплен. Сельджуки во время осады использовали осадные лестницы и корабли. Многих защитников города они перебили, а церкви сожгли. После этого они получили приказ от султана вернуться назад. По дороге турки подступили к крепости Аалляль, где грузины оказали им ожесточенное сопротивление и перебили многих мусульман. Мусульмане контратаковали и подожгли башню крепости. Вскоре сгорел весь город, а мусульмане взяли большую добычу. Оттуда они направились к Карсу и Ани. Ани был хорошо укрепленным городом, но мусульмане построили осадную башню и с палисты около башни обстреливали румов. Они уничтожили много жителей Ани. Правитель же курджей (грузин) пошел на переговоры о мире и обязался платить джизью. Алп-Арслан оставил в Ани военачальника с войском, а сам через Исфахан и Керман отправился в Мерв, где женил своего сына Малик-шаха на дочери хакана тюрков (караханидского правителя).

Крепость Карс. Фото turbina.ru

Также Ибн ал-Асир достаточно детально остановился на битве при Манцикерте. Он сообщал, что румийский кайсар собрал 200 тыс. воинов из румийцев, франков, арабов, русов, печенегов, грузин. Арман прибыл в Манцикерт, один из округов Ахлата. Алп-Арслан же вернулся из Халеба в Хой в Азербайджане. При нем было 15 тыс. всадников. В авангарде двигался отряд, возглавляемый русином. Этот отряд появился у Ахлата и был разбит там турками. Русину, попавшему в плен, турки отрезали нос. Далее русины атаковали центр войска румийцев, и неисчислимое множество из них пало в битве. Румийцы бежали, и турки преследовали их. В плен попал Арман, которого султан соглашался выпустить за 1,5 млн динаров, предоставить в помощь румийские войска, когда он этого пожелает. Также Алп-Арслан требовал освобождения всех пленных мусульман. Румийцы выбрали себе нового императора, когда Арман дошел до поселения Дукийа.

Усман ал-Джузджани сообщал, что Махмуд б. Себук-тегин вторгся в Мавераннахр и заключил союз с Кадыр-ханом, сыном Илек-хана. Кадыр-хан попросил переселить сына Сельджука Туркмена в Хорасан. Эти люди до того жили у Бухары и были подданными Саманидов. Сын Сельджука был храбрым и воинственным, и Караханид опасался его. Войско сына Сельджука была всепобеждающим, его стрел и сабель боялись соседи. Получив согласие Махмуда, Кадыр-хан переправил сына Сельджука в Хорасан. Арслан-хаджиб, который был подданным Махмуда, предлагал искоренить людей Сельджука, на что Махмуд ответил отказом. Они поселились в Мультане, Баверде, Нишапуре. Махмуду пришлось раскаяться в своем решении, поскольку из Сельджуков произошли могущественные князья.

Отношения с Газневидами: все сложно

Садр ад-Дин ал-Хусайни сообщал, что родоначальником Сельджуков был Токак, мужественный человек, бразды правления которому вверил сам Йабгу, бывший правителем тюрок. Йабгу хотел идти войной на страны ислама, но Тукак отговаривал его от этого и даже ударил по лицу. За это Тукак некоторое время находился в тюрьме. Сын Тукака Сельджук был сюбаши в войске Йабгу. Жена Йабгу интриговала против него и указывала мужу, что Сельджук может отнять у него власть. Сельджук бежал в земли ислама. Для поселения он избрал Дженж, изгнав оттуда язычников. При сыновьях Сельджука Мусе, Йабгу-Арслане (которого также звали Исраилом), Микаэле сельджуки поселились в Мавераннахре. Микаэл находился на службе у Махмуда Газневи. Тот приказал Сельджукам переселиться в Хорасан, но Микаэл ослушался его. Газневи, когда шел на помощь Кадыр-хану, опасался многочисленного племени кынык. Против Сельджуков был враждебно настроен хаджиб Арслан, который указывал, что эти люди сильны и могущественны. Но его словам не внял султан Махмуд, который расселил их в Хорасане. Там Микаэл сблизился с амидом Хорасана Абу Сахлем, и тот позволил им кочевать у Данданакана. Под конец своей жизни Махмуд сожалел, что позволил сельджукам поселиться в Хорасане. Его сын Масуд отправил из Газны против сельджуков тюрок, и те разбили Йабгу Арслана. Он взял заложников из тюрок (сельджуков) и заточил их в тюрьмы.

После Микаэла власть перешла к Тогрул-беку. Везирь Масуда хотел склонить сельджуков на свою сторону деньгами и предоставлением земель, однако сам султан был против этого. Пребывая в Нишапуре, он отправил против Сельджуков хаджиба Бектогды. Тот напал на них, и тюрки укрылись в пещерах и горах, оставив свое имущество. Когда газневидское войско грабило сельджукское имущество, тюрки напали на них, направив против них свои клинки и стрелы. Войско Бектогды было разбито. Масуд искал с Сельджуками мира и готов был дать их вождям города, но те с пренебрежением отнеслись к его подаркам и милостям. Они не допускали к себе сборщиков хараджа. Чагры-бек неожиданно напал на Мерв, в ответ на это Масуд отправил из Герата в Мерв войско под командованием Сюбаши. В первом сражении он разбил Чагры-бека. У Андхуда и Шабуркана на Чагры-бека напал эмир Гузганана, однако был разбит и погиб. Войска Сельджуков проникли во все местности Хорасана, а Сюбаши потерял покой. Ал-Хусайни, приписывая речь Сюбаши, прославлял Сельджуков как закаленных в боях вождей, клинки которых остры. Тогрул занял Нишапур, Чагры-бек — Мерв. У Сарахса Сельджуки разгромили войско Сюбаши. Чагры-бек преследовал Сюбаши до Туса, а после этого направился к Герату, где снова разбил Сюбаши.

Султан Махмуд Газневи. Фото wikipedia.org

Против Чагры-бека выступил сам султан, набрав большое войско за деньги. В нем было много слонов. Масуд возглавлял войско из 100 тыс. (явно преувеличенная цифра), однако был осажден сельджуками в Балхе. Потом он двинул свои войска в Гузганан и казнил бывшего в городе вали сельджуков. Чагры-бек укрепился в Серахсе, где к нему подошли Тогрул и йабгу. Масуд вернулся к Герату, а с сельджуками семь месяцев сражался мервский сброд, пока правители города не капитулировали. Масуд, услышав про это, двинулся на Нишапур. Тогрул бежал, а Чагры-бек разорил Нишапур и Мерв. У ворот Данданакана состоялась битва. Султан кинулся на Чагры-бека, думая, что тот обратится в бегство, но тот выстоял. В войске же Масуда были распри, и Чагры-бек, видя это, напал на султана и обратил его войско в бегство. Отмечена доблесть Масуда, но указано, что он был вынужден бежать. Масуд бежал в Газну и назначил своим преемником Маудуда. В Балхе находился вали Алтунташ. Чагры-бек пришел под Балх и там состоялось сражение. Маудуд же из Газны шел на помощь Балху, но передовые отряды Чагры-бека разбили авангард Маудуда, и газневидские войска спасались бегством. На сторону сельджуков перешел газневидский гулям Тогрул-Базан, однако того убил верный Масуду гулям Ануш-тегин. Между самими газневидами были усобицы, когда Маудуд и Мухаммед делили власть между собой. Но Тогрул-Базан до своей смерти продолжительное время распоряжался Газной от имени сельджуков. В правление газневида Фаррухзада сельджукские войска дошли до Буста. Его военачальник Ануш-тегин разбил сельджуков. В правление же газневида Ибрахима сельджуки примирились с газневидами. Сын Ибрахима женился на дочери Алп-Арслана. Чагры-бек воцарился в Мерве и весь Хорасан был подвластен только ему. Он смог завоевать Хорезм, Бухару и Балх. Июрахим б. Йынал овладел Кухистаном и Джурджаном, Абу Али ал-Хасан б. Мусса завоевал Герат, Бушандж, Сиджистан и Гур. Тогрул же овладел Ираком. Куталмыш был направлен в горные области Азербайджана и Армении и овладел ними. Халиф женился на дочери Чагры-бека, и мусульманские проповедники читали хутбу с упоминанием имени Тогрул-бека.

После этого Тогрул-беку пришлось столкнуться с Абу-л-Харисом Арсланом ал-Басасири, который властно обращался с халифом. Халиф обратился за помощью к Тогрулу, и тот выступил с большим войском из Хорасана. Тогда Абу-л-Харис Арслан бежал и покинул пределы Ирака. Он остановился в стране Шам (Сирия) в городе ар-Рахба, и правитель Египта ал-Мустансир отправил ему подарки. В Багдаде же находился эмир ал-Малик ар-Рахим Абу Наср из Бувайхидов. Тогрул взял Багдад и заточил его в темницу. На этом закончилось владычество Бувайхидов из Дейлема. Тогрул-бек далее двинулся на Нисибин и Хамадан. В Хамадане же он оказался в осаде войск своего брата Ибрахима б. Йынала. Тогрул отправил в Сиджистан письмо Алп-Арслану, прося, чтобы тот пришел на помощь. Алп-Асрлан победил Ибрахима и заточил его в тюрьму. Пользуясь ссорами среди сельджукидов, Басасири с султаном арабов Аллам ад-Дином вернулся в Багдад, и там была провозглашена хутба с именем египетского султана из рода Фатимидов. Казнив Ибрахима, Тогрул выступил против Багдада. От Аллам ад-Дина он потребовал сдать город, что и было сделано. Басасири же схватили и распяли. Чагры-бек воевал против правителя Каразбаджа, а потом Алп-Арслан воевал против газневидов. Чагры-бек также подавил бунт правителя Хорезма. Против него выступил правитель Исфахана, но был разбит. Хакан тюрок (правитель из династии караханидов) вторгся в Термез и разорил его. Эмир Хашка вторгся в Хорезм, но был разбит Чагры-беком, а Алп-Арслан победил хакана тюрок. Когда у Газневидов правил Фарухзад, то он напал на Хорасан и разбил войска Кутб ад-Дина атабега Гюльсарыга. Тогда против него выступил Алп-Арслан. Газневиды были разбиты и бежали. После этого между сельджуками и газневидами был заключен мир. После смерти Чагры-бека Алп-Арслану пришлось подавить бунт Куталмыша, который оспаривал султанский трон у него. Он опирался на недовольных сельджуками жителей Западного Ирана.

Раскопки в историческом городе Мерв в поисках гробницы Алп-Арслана. Фото dailysabah.com



Пращники и нефтеметатели



Алп-Арслан совершил поход на румийцев (армян и грузин). Сначала он разбил курдов, которые занимались разбоем у Хулванского прохода. Далее войска двинулись к городу Мардану. Эмир туркмен Туг-Тегин нанес ущерб румийцам. Сам султан направился в страну ал-Курдж (Грузию). Султан взял город в этой стране. Позже Малик-шах взял города Сурмари и Марйам-Нешиман. Алп-Арслан же взял Сафид-шахр и Ахалкала. У Ахалкала султанское войско попало в окружение, но смогло одержать победу над грузинами. После этого Алп-Арслан пришел в области Карс и Ани.

Также турки были в областях Джавахети и Лори. Жители двух последних приняли ислам. Султан достиг ал-Анджана и с помощью нефтеметателей смог разрушить укрепления города. Жители города были вынуждены платить дань. После того как султанское войско отошло, они восстали. Но Алп-Арслан отправил против них пращников, нефтеметателей, камнеметателей, стрелометателей, и жители Анджана капитулировали. Сельджуки переносили тяжести войны, забыв о голоде. Вскоре Алп-Арслан вынужден был отступить из-за восстания эмира Кермана Кавурта (Кара-Арслана). Султан нанес поражение его войску, а потом двинулся на Фарс и овладел труднодоступной крепостью Истахр. Везирь султана Низам ал-Мульк же одолел Фадлуна. Сообщалось, что царь Абхаза Бакрат напал на Барда. Султан отправил против него Сау-Тегина.

Среди грузин были франки и жители Шеки. Правитель соседних с Шеки крепостей враждовал с соседями и перешел на сторону турок. Правитель Шаки Ахситан был вынужден покориться Алп-Арслану. Алп-Арслан подошел к Тифлису (Тбилиси). Турки под руководством Низам ал-Мулька взяли крепость Калат ас-Салиб (Крепость Креста). Бакрат просил мира, однако султан не сразу согласился на это и пребывал в Грузии на протяжении пяти месяцев, после чего возвратился в Гянджу и Бардаа.