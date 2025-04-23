Михаил Мишустин: ВВП России вырос на 4,3% в 2024 году

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) России на 4,3% в 2024 году. Это событие произошло на расширенной коллегии Минфина, где он подчеркнул, что данный показатель превысил результаты 2023 года, передали ТАСС.

Мишустин заявил, что динамика роста ВВП значительно опередила показатели стран, которые ввели против России санкции. Он также добавил, что увеличение ВВП способствовало созданию новых рабочих мест и росту инвестиций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, премьер сообщил, что дефицит бюджета остался в рамках запланированных значений, а уровень госдолга относительно ВВП снизился.

— Не в последнюю очередь такие результаты стали следствием систематического ответственного подхода к бюджетной политике в предшествующие годы, — сказал Мишустин, обращаясь к участникам заседания.

Напомним, что Росстат пересмотрел прогноз роста ВВП России в 2024 году в сторону увеличения — с 4,1 до 4,3%. Корректировка связана с уточнением данных по индексу физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве и информации о налогах на продукты.



Анастасия Фартыгина