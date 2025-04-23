В Татарстане задержан курьер с почти 2 кг наркотиков
На трассе Елабуга — Пермь в Татарстане сотрудники полиции остановили автомобиль Haval, за рулем которого находился 19-летний житель Воронежской области. При досмотре у него обнаружили три свертка с наркотическими веществами. Об этом сообщает МВД по Татарстану в своем телеграм-канале.
- По данным экспертизы, изъятое содержало 1 928 граммов PVP и 314,66 грамма каннабиса (марихуана). Задержанный признался, что выполнял роль оптового курьера интернет-магазина. Он забрал две партии наркотиков в деревнях Московской области для доставки в Ижевск и Киров.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.
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