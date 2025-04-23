Минфин и ЦБ запустят биржу для торговли криптовалютой
Министр финансов Антон Силуанов объявил о планах Минфина совместно с Банком России запустить криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Об этом он сообщил РБК на коллегии Минфина.
Создание биржи приведет к легализации криптоактивов и выводу из тени операций с ними, которые проводятся в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Торговля будет осуществляться вне территории России.
- В ведомстве отметили, что требования к статусу «суперквалифицированного» инвестора могут быть скорректированы. Ранее ЦБ предложил установить порог входа: стоимость активов от 100 млн или годовой доход от 50 млн.
Для обычных квалифицированных инвесторов доступ к криптовалюте будет возможен через деривативы, не предполагающие поставку криптовалюты, но привязанные к ее стоимости.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.