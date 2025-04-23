Россиянин пытался нелегально провезти 153 охолощенных пистолета из Грузии

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26-летний россиянин задержан при попытке провоза 153 охолощенных пистолетов на сумму свыше 3,5 млн рублей. Оружие марок Retay PТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 было спрятано в запасном колесе и под днищем автомобиля, который он пытался провезти через таможенный пост Верхний Ларс.

По словам задержанного, он не знал о тайнике и ранее передавал машину третьим лицам. Экспертиза показала, что изъятое оружие относится к гражданскому типу, предназначенному для подачи сигналов с использованием светошумовых патронов.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров с использованием тайников). Мужчине грозит штраф до трехкратной стоимости изъятого оружия, а также возможная конфискация автомобиля и пистолетов.

В начале декабря 2024 года таможня пресекла попытку вывоза 20 посылок со снайперскими винтовками, автоматами, бронезащитой и амуницией. Организатором контрабанды выступил гражданин Евросоюза, вербовавший исполнителей через интернет и оплачивавший их услуги криптовалютой. Посредники перепаковывали военное имущество, купленное у российских продавцов, для отправки зарубежным получателям.

Недавно Лаишевский райсуд Татарстана вынес приговор по уголовному делу о контрабанде в отношении жительницы Санкт-Петербурга. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Матвей Гавриков