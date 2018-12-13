Огузский мир: «сирийский гамбит» и выход на границы с Византией

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 7-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Арабы, туркмены и турки взаимно ослабляли друг друга

Камал ад-Дин сообщал о событиях в Сирии. Указывалось, что Шараф ад-Даула в 1084—1085 гг. после поражения от Ибн Джахира пошел на мир с сельджуками. Он явился к двору султана Мелик-шаха и встретился с ним и великим везиром Низам ал-Мульком. Султан отправил в Сирию своего брата Тадж ад-Даула, но приказал ему не препятствовать управлению землями укайлидов. Те же были заняты войной с арабскими правителями Халеба. В то время румский султан Сулейман быстро пересек владения Филарета и оказался под Антиохией. В январе 1085 г. его войска взяли Антиохию. После этого турки, овладевая сирийскими городами, двинулись на Триполи.

Вскоре обострились противоречия между Сулейманом и Шарафом ад-Даула. Турок было 4 тыс., а арабов 6 тыс., но победили первые. Шараф ад-Даула погиб в битве — он был пронзен копьем. Далее Сулейман двинулся на Халеб и взял его в осаду. Также в осаде оказался Шайзар, а Ламтин турки взяли. Шариф ал-Хутайти и Мубарак б. Шибл заявили о желании войти в государство Тутуша. Сулейман соорудил крепость Киннасирин, однако это не спасло его от поражения. Его разбил Артук, который находился на службе у Тутуша. Когда же Тутуш подошел к Халебу, то арабы отказались исполнять свои обещания. Сельджуки осадили город. Вынужденные к сдаче арабы через турецкого посла и полководца Артука сдали город. Малик-шах прибыл несколько позднее и посетил Тутуша в завоеванном городе. Султан после этого пошел походом на ар-Руху и подчинил своей власти крепости Сирии. Ягысыяна он назначил в Антиохию, Касима ад-Даулу Ак-Сункура — в Халеб, а ар-Руху ему сдал Филарет.

Сельджуки осенью 1089 г. взяли последнюю крепость армян в Сирии — Барзаву. Касим ад-Даула осаждал Шайзар, а потом силы сельджуков в Сирии осадили Химс, в котором правил Ибн Муалиб. Город был взят, а его правителя отвезли в клетке в Исфахан. После смерти Мелик-шаха Тутуш убеждал наместников сирийских городов подчиниться и двинуться на завоевание Ирака, Персии и Хорасана. Эмиры сирийских городов подчинились в 1093 г. Тутуш занял Ракку и Нисибин, а также одолел арабских бедуинов около Дары. Вскоре Касим ад-Даула и Бузан перешли на сторону Баркиарука, который в 1093 г. занял Халеб. Войско Тутуша состояло преимущественно из арабов, а Касим ад-Даула вместе с Кирбугой и Бузаном доверяли тюркам. Арабы же войска Кирбуги и Бузана перешли на сторону Тутуша, а сами полководцы бежали к Халебу. Касим ад-Даула был разбит и попал в плен. Тутуш его казнил и овладел Халебом. Он схватил Бузана и Кирбугу. Бузана казнили, а войска Тутуша пошли на Харран, ар-Руху, Майафарикин, Дийарбакыр. Оттуда они двинулись к Рею, где к ним присоединились туркмены, однако их войско Баркйарук разбил. В битве погиб и сам Тутуш, а малик Ридван воцарился в Халебе. Против него выступили Дукак б. Тутуш и Сукман б. Артук. После смерти Тутуша Сирия погрузилась в полосу междоусобий, и такой ее и увидели крестоносцы. Арабы, туркмены, турки взаимно ослабляли друг друга.

После смерти Тутуша Сирия погрузилась в полосу междоусобий, и такой ее и увидели крестоносцы. Илл. wikipedia.org



При осаде городов турки использовали нефтеметы

Необходимо отметить, что во многих мусульманских источниках центральным сюжетом была борьба сельджуков с газневидами. Она заняла много лет и шла с переменными успехом. После победы под Данданакане другие завоевания уже не были для сельджуков такими сложными. Также отмечалось лояльность туркмен саманидам в предшествующий войнам с газневидами период. Нужно сказать, что туркмены были частыми участниками войн между отдельными правителями Мавераннахра. Они были достойными противниками Караханидов. Туркмены и гузы отмечены как кочевники, которые сражаются на конях. Они часто использовали притворное отступление и нападение из засады. Также в порядке вещей у них были переговоры с целью усыпления бдительности врага и неожиданные нападения. Их набеги были стремительными. Говоря о численности войск сельджуков и их противников, необходимо признать, что газневидские источники дают наиболее правдивые данные. Из других событий мусульманские историки любили освещать войны между самими сельджуками и сражение при Манцикерте. События в Сирии, как и походы против армян и грузин, находились на заднем плане. Они меньше интересовали хронистов, чем, скажем, войны сельджуков с караханидами. На одном уровне с войнами против газневидов и усобицами среди сельджуков были освещены действия против ромеев. Нужно сказать, что в 60-х гг. XI в. турки уже вполне освоили осадную технику. При осаде городов они использовали камнеметы и нефтеметы. Кроме того, в их войске присутствовала пехота. Нужно отметить, что она была и в начале завоевания, но не как часть войска, а как контингенты войск союзников — местных хорасанских эмиров.

К 40-50-м годам XI в. Сельджуки вышли на границы Армении и Грузии, о чем свидетельствуют источники южнокавказских стран. Завладев также Ираком, они вышли на границы с Византией. Их столкновения с ромеями попали на страницы хроник ромейских хронистов и Михаила Сирийского. Нужно сказать, что события в Центральной Азии нашли отражение и в армянских хрониках. Вардан указывал, что некто Махмуд поселил в Хорасане людей Дохла-бека (Тутака), которые назывались турками. Сообщалось о войне Махмуда с неким Исравом. Также упоминался Махсуд. Махмуд — это Мухаммед Газневи, Исрав — Исраэл из туркмен, Махсуд — Масуд из династии газневидов. Упоминались Бохер-хан (Богра-хан) и Хедер-хан (Кадыр-хан), которых реально отождествить с караханидами. Раздраженные этими событиями турки перешли реку Джахан (Джейхун, то есть Амударью), взяли Нашавур (Нишапур) и разбили войска Махсуда при Дадахане (Данданакане) у Мермна (Мерва). Мусепаху (Муса-ябгу) и Духрил вместе Абусалисом, Давутом, Чахербеком и Апудаликом распространили свою власть на Хорасан. Мусульманские имена Тогрул-бека и Чагры-бека были восприняты Варданом как отдельные личности. Султан же бежал в Казвин и по дороге в Индию был убит. Муса пришел в Ре (Рей), и после этого ему оказал почести халиф. Еще в 1021 г. Духрил напал на армян и пришел в Дувин (Двин) (реально набег осуществили туркмены на службе у Буидов). Против него выступил мужественный Васак. В 1064 г. пришел Алп-Аслан (Алп-Арслан) во главе 100-тысячного войска. Он взял Ахал-кахак и Шамшулде. При взятии Ани было зарезано около тысячи человек. Алп-Арслану приписано принесение армян в жертву предкам Сельджуков. Царь ромеев Диожен Ромап (Роман Диоген) пришел в Армению и хотел обратить население в свою веру, но в 1072 г. был разбит турецким султаном. Турки отпустили его на волю, но он был ослеплен греками и не был ими принят. Правитель Аламута зарезал Алп-Арслана. В 1088 г. эмир Буха по приказанию Мелик-шаха отнял Гандзак у Патлунидов (Шададидов). Мелик-шах охарактеризован как правящий двенадцатью царствами, миролюбивый и склоняющийся к христианству. По его приказанию Буха взял Урху (Эдессу). В 1092 г. Буха находился в Никее.

Монета Тогрула. Фото wikipedia.org



Греки изгнаны из Азии «врагами христианства». Армяне под ударом

Гетум из Корикоса отмечал, что количество туркмен возросло в 1051 г. Первым их правителем был Сатуг (Сельджук). Возглавляемые этим лидером, туркмены отняли власть у сарацин. Сатуг завладел землями в Большой Азии. После него правил Тугрил (Тогрул-бек), который завоевал у императора греков много земель и крепостей. Артот (Артук) воевал против королевства Месопотамия. Он осадил и взял Эдессу, при этом ему пришлось приложить усилия. Тугрилу наследовал Алп-Арслан, который с большим войском вторгся в Каппадокию. Он взял много городов и стал называть себя Сулейман-шахом. Сын Алп-Арслана Мелик-шах взял Антиохию. Греки были изгнаны из Азии врагами христианства.

Киракос Гандзакеци сообщал, что власть сарацинов сменилась властью варварских скифов. Они назывались турками. Гандзакеци упоминал царей Мелик-шаха, Алп-Аслана, Тугрил-бека, Махмуда, Салджука. Филартос и Рубениды нанесли поражение туркам при Мелик-шахе и поселились в Киликии. Турки также были названы персами. Диужен выступил к Маназкерту и там столкнулся с тираном Алп-Асланом. Турки разбили греков, а императора султан выпустил для того, чтобы он воевал против Михаила сына Дукицы и платил дань. Диужен был ослеплен греками.

Армян интересовала прежде всего своя история; история завоеваний Сельджуков у них путаная и схематическая. Пожалуй, только Вардана заинтересовали события, происходившие в Хорасане. Смбат Спарапет сообщал, что в 1030 г. турки были вынуждены покинуть Урху. В 1045 г. три эмира выступили из Персии. Против них выступил во главе арабов эмир Мосула, однако погиб в битве. На обратном пути персидские войска опустошили Арчеш и перебили многих христиан. В 1049 г. два военачальника по указке персидского султана Тогрула напали на Армению. Они осадили город Арцн. Император греков Константин отправил войско на выручку городу. Липарит гнал врагов, а другие военачальники, видя это, покинули его. Липарит был побежден и взят в плен. Два года он пробыл при Тогруле, который оценил его храбрость. В 1054 г. в поход на Армению двинулся сам Тогрул. Он осадил город Беркри и взял его. Потом он двинулся на Арчеш и пришел к Маназгерту. Осада города была сорвана благодаря храброй вылазке, в которой оборонявшиеся уничтожили осадные орудия турок. В 1058 г. персидский эмир Динар дошел до армянского города Мелитина. Город не был готов к обороне и был взят турками. Когда персы подошли к Тарою, против них устремились войска Торника и разбили их. В 1059 г. вся Персия сдвинулась с места и была опустошена вся Армения до Себастии. В 1062 г. по приказу Тогрула персидские полководцы вторглись в области Камах, Пагин, Тлхум, Аркн. Многие христиане попали в плен. Правитель Амида же вступил в союз с правителем Персии.

Греки отправили на восток Франгопула с войском, а также отряды Даватаноса. Они изгнали персов и разбили их в битве в окрестностях Амида. В битве погиб Даватанос. В 1064 г. Алп-Арслан напал на город Ани, который защищали Смбат и Григор. Город был взят, церкви осквернены, население вырезано и пленено. Гагик же, живущий в Карсе, предпочел договориться с персами о мире. Потом он сдал город грекам. В 1066 г. эмир Ошин вторгся в Киликию и дошел до Сев-Лера. Другой эмир, Гомштик из рода Алп-Арслана, двинулся против Урхи. С ним сразился дука Урхи Арвандос, но его оставила часть воинов, которые были греками, и войско Арвандоса было разбито, а сам он был продан в рабство. В 1067 г. Диоген воевал против тачиков и дошел до города Мнпич (Манбидж), а эмир из рода Алп-Арслана дошел до Себастии и там разбил войска греческого куропалата.

В 1086 г. Мелик-шах овладел всей Арменией, Халебом, Антиохией и всеми странами побережья. Илл. wikipedia.org



Измена Диогену и Мелик-шах-завоеватель

В 1070 г. Алп-Арслан пришел в Армению и достиг Маназкерта. Он сходу взял его, однако взять Тлхум ему долгое время не удавалось, пока, наконец, стража не утратила бдительность. После этого султан двинулся на Урху и в тяжелых боях взял крепости Тлтоврав и Арюцатиль. Урха же, несмотря на множество осадных орудий и численность врага, смогла устоять. Султан отправил своего главного эмира под Халеб. Потом туда подошел султан, который осадил город. Тогда Диоген собрал войско из печенегов и провинций своего государства. В 1071 г. он подошел к Себастии. В этой местности начались противоречия между греками и армянами. Сообщалось, что Диоген отправил 10 тыс. в Абхазию, а 30 тыс. к Хлату. Тогда Алп-Арслан напал на него. В битве погибли Хатап и Василаки, а войско понесло значительные потери и обратилось в бегство. Узн и Пацинак, находящиеся на правом и левом флангах, изменили Диогену и перешли на сторону Алп-Арслана. Император был захвачен в плен, но потом турки отпустили его, и после этого началась борьба между Диогеном и Тукицем за власть. Тогда султан двинулся на восток и подошел к Самарканду. У крепости Хам его убил злой человек.

В 1072 г. начал свою деятельность армянин Филартос. Он воевал против Торника, привлекая на помощь мусульман. В 1077 г. его войска осаждали Урху. В 1084 г. эмир Сулейман, сын Гдлмыша, напал на Антиохию, которой до того правил армянин из рода Пахлавуни. Он овладел городом, а когда на его новое завоевание покусился эмир Шарафтоль, сын Куриша, он разбил его при Пзахе. Сыном Сулеймана был Кылыч-Арслан. Филартос в то время враждовал с эмиром Полтачи, который отнял у него область Джахан. В 1079 г. Ддуш завладел Дамаском, а в 1085 г. разбил войска Сулеймана, который погиб в битве. Он разбил и храброго Ахсиапа, контролирующего побережье Египта. В 1086 г. Филартос прибыл ко двору Мелик-шаха и отрекся от христианства. В 1086 г. Мелик-шах овладел всей Арменией, Халебом, Антиохией и всеми странами побережья. Также он овладел Гандзаком. Всюду султан назначил своих эмиров.

В 1093 г. Ддуш, сын Алп-Арслана, овладел Антиохией и Халебом, после чего отправил войска в Персию и дошел до Аспагана, где состоялась битва с Паркиарухом. В этой битве Ддуш погиб, и ему наследовал Расван. В 1095 г. Сокман, сын Артука, вместе с правителем Самосаты Палтазом напал на Урху, но ее храбро защищал куропалат Торос. В 1096 г. Кылыч-Арслан воевал у Мелитены, которую обороняли армяне под руководством грека Габриела. Тогда же начали свой поход франки.

Ярослав Пилипчук