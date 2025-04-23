Казань признана самым читающим городом России по версии «Яндекса»

Аналитики «Яндекса» провели исследование чтения и книжной инфраструктуры в России к Всемирному дню книг. Согласно данным «Яндекс Карт», Казань стала лидером среди российских городов по количеству книжных магазинов на 100 тысяч человек — их здесь более пяти.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным за последний год, жители столицы Татарстана интересовались книжными магазинами более 12 тысяч раз, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшая активность отмечена в Вахитовском районе, вблизи станции метро «Кремлевская».

Согласно «Яндекс Книгам», самой популярной книгой у казанцев стало произведение «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Также в топ-5 вошли комикс «Быть вместе», различные версии бестселлера «К себе нежно» и нон-фикшен о здоровых отношениях с едой.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В целом по стране наблюдается рост интереса к книгам: запросы в «Яндекс Картах» выросли на 20%, а время чтения в «Яндекс Книгах» увеличилось на 40%. Продажи бумажных книг через «Яндекс Маркет» выросли на 25%, а в Татарстане особой популярностью пользуются детские книги.

Напомним, что недавно Татарстан занял пятое место в рейтинге самых читающих регионов России. Это выяснили МТС и книжный сервис «Строки», проанализировав читательские предпочтения россиян.

Матвей Гавриков