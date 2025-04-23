В Альметьевском районе Татарстана введен карантин из-за бешенства на ферме
В Альметьевском районе Татарстана объявили карантин из-за выявления очага бешенства на территории ООО «Кичучат» и прилегающих землях в радиусе 2 км. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
В зоне карантина установлен ряд ограничений: запрещено лечение животных, посещение территории посторонними лицами, снятие шкур, ввоз и вывоз скота (за исключением вакцинированных животных), проведение ярмарок и отлов диких животных.
Согласно указу, карантин будет действовать в течение 60 дней после уничтожения последнего зараженного животного.
Напомним, что недавно в Татарстане также закрыли молочный цех из-за выявленной болезни животных. В Рыбной Слободе Роспотребнадзор в одном из молочных цехов нашел у коров бруцеллез.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.