ДУМ Татарстана изменило время намазов из-за отсутствия темноты в мае — июле

Фото: Михаил Захаров

Духовное управление мусульман Татарстана объявило об изменении времени проведения намазов с 4 мая из-за особенностей светового дня. В мае — июле в регионе не наступает полная темнота, что делает невозможным точное определение времени ночной и утренней молитв.

— Белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари, и на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает, — пояснили в ДУМ Татарстана.

Для решения вопроса Совет улемов принял решение синхронизировать время намазов с Астраханью, расположенной на той же долготе.

Таким образом, ночной намаз 4 мая пройдет по времени ближайшего региона — в 20:58, а утренний состоится по обычному времени — в 00:10. С 5 мая оба намаза будут проводиться по времени Астрахани: 01:51 и 21:00 соответственно. Верующих призвали внимательно следить за изменениями расписания.

Матвей Гавриков