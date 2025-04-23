Мишустин одобрил проект соглашения с Китаем о защите инвестиций
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проект соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
- Документ предусматривает создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран и полную защиту их инвестиций и доходов на территории договаривающихся сторон. После подписания новое соглашение заменит действующее с 2006 года.
Москва и Пекин также обменяются письмами о применении мер, регулируемых нормами ВТО, включая исключения по национальной безопасности и пруденциальные меры.
Подписание соглашения поручено Минэкономразвития России после достижения договоренностей с китайской стороной.
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