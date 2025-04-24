За ночь над Россией сбили 87 украинских беспилотников

Фото: Дарья Пинегина

Силы ПВО России за одну ночь перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили Минобороны России.

Из общего числа сбитых аппаратов 45 были уничтожены над территорией Крыма. В других регионах также произошло немало инцидентов: по 10 беспилотников сбили в Белгородской и Курской областях, 8 — над Воронежской, по 4 — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, а 2 — над Московским регионом.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников в его регионе пострадавших не зафиксировано и последствий не выявлено.

Анастасия Фартыгина