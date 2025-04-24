Госжилфонд Татарстана на треть выполнил годовой план по вводу соцжилья

Фото: Динар Фатыхов

Госжилфонд Татарстана в 2025 году уже обеспечил квартирами 1173 семьи, что составляет 32,4% от годового плана. В рамках программы соципотеки введены в эксплуатацию четыре дома общей площадью 52,4 тыс. кв. м.

В новые квартиры переехали работники бюджетной сферы, молодые семьи и сотрудники компаний, инвестирующих в строительство. Эта программа помогает улучшить жилищные условия граждан и реализовать задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Раис Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что «реализация нацпроектов и государственных программ позволяет нам ежегодно вводить 3,5 млн кв. м жилья».

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году Госжилфонд обеспечил жильем 2877 семей республики, в том числе и врача Лилию Хамбикову, которая переехала из Чувашии и осталась довольна своим новым домом в Казани.

В планах Госжилфонда на 2025 год строительство 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м.

Накануне зампред правительства России Марат Хуснуллин во время форума «Малая родина — сила России» заявил о возможном сокращении объемов ввода жилья в 2027—2028 годах.



Анастасия Фартыгина