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В Татарстане выделят грант на поддержку молодежного симфонического оркестра

16:03, 23.04.2025
В Татарстане выделят грант на поддержку молодежного симфонического оркестра
Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления гранта государственному автономному профессиональному образовательному учреждению на обеспечение деятельности молодежного симфонического оркестра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Размер гранта составит 15,1 млн рублей.

Ключевыми критериями отбора для получения гранта являются:

  • Численность молодежного симфонического оркестра должна составлять не менее 55 человек.
  • Оркестр должен осуществлять не менее десяти сольных концертных выступлений в городах Татарстана и России.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

В качестве ожидаемых результатов использования гранта определены:

  • Реализация не менее одного творческого проекта в области национальной культуры и искусства.
  • Реализация не менее одного проекта, направленного на освоение основных направлений мировой симфонической музыки и популяризацию деятельности оркестра среди детей и молодежи.
  • Проведение не менее двух выступлений оркестра в городах Татарстана и России.
Рената Валеева

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