В Татарстане выделят грант на поддержку молодежного симфонического оркестра
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления гранта государственному автономному профессиональному образовательному учреждению на обеспечение деятельности молодежного симфонического оркестра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Размер гранта составит 15,1 млн рублей.
Ключевыми критериями отбора для получения гранта являются:
- Численность молодежного симфонического оркестра должна составлять не менее 55 человек.
- Оркестр должен осуществлять не менее десяти сольных концертных выступлений в городах Татарстана и России.
В качестве ожидаемых результатов использования гранта определены:
- Реализация не менее одного творческого проекта в области национальной культуры и искусства.
- Реализация не менее одного проекта, направленного на освоение основных направлений мировой симфонической музыки и популяризацию деятельности оркестра среди детей и молодежи.
- Проведение не менее двух выступлений оркестра в городах Татарстана и России.
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