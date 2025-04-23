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Саперы разминировали более 29 тыс. га территории в приграничных районах Курской области

20:00, 23.04.2025
Саперы разминировали более 29 тыс. га территории в приграничных районах Курской области
Фото: Мария Зверева

Российские саперы обнаружили и уничтожили 261 899 мин и взрывоопасных предметов в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал регионального правительства.

  • По данным на текущий момент, разминировано более 29 тыс. га территории, 708 км дорог и более 10 тыс. зданий.

Власти закрыли въезд в 122 населенных пункта приграничья и прилегающие к ним сельхозугодья и лесные массивы до завершения работ по разминированию. Решение принято региональным оперативным штабом.

Матвей Гавриков

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