Саперы разминировали более 29 тыс. га территории в приграничных районах Курской области

Фото: Мария Зверева

Российские саперы обнаружили и уничтожили 261 899 мин и взрывоопасных предметов в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал регионального правительства.

По данным на текущий момент, разминировано более 29 тыс. га территории, 708 км дорог и более 10 тыс. зданий.

Власти закрыли въезд в 122 населенных пункта приграничья и прилегающие к ним сельхозугодья и лесные массивы до завершения работ по разминированию. Решение принято региональным оперативным штабом.

Матвей Гавриков