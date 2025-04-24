Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве из-за трудоустройства зятя

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения бывшему президенту Мун Чжэ Ину в взяточничестве. Это связано с его предполагаемым содействием в трудоустройстве зятя в тайской авиакомпании Thai Eastar Jet, говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению прокуратуры, Мун Чжэ Ин, который занимал пост президента с 2017 по 2022 год, помог своему зятю получить высокую должность в компании в 2018 году. При этом зять не имел необходимой квалификации, а сама авиакомпания не нуждалась в новом высокопоставленном сотруднике. В итоге, по данным следствия, он выполнял лишь простые задачи.

Обвинения касаются также бывшего депутата парламента Ли Сан Чжика, который основал Thai Eastar Jet. Он обвиняется в злоупотреблении доверием и взяточничестве за организацию трудоустройства зятя Мун Чжэ Ина.

взято с сайта kremlin.ru

Прокуратура утверждает, что экс-президент использовал свои полномочия для содействия не только в трудоустройстве, но и в переезде семьи дочери в Таиланд.

— Было установлено, что через Специальную инспекционную группу администрации президента контролировались как процесс трудоустройства зятя, так и переезд в Таиланд, — сообщила прокуратура.

Сумма незаконно полученных выгод с августа 2018 года по апрель 2020 года оценивается примерно в 218 млн вон (около 152 тыс. долларов). Дочь экс-президента использовала часть средств от трудоустройства мужа для покупки недвижимости в Сеуле, превращая взятку в источник дохода.

Напомним, что в Южной Корее намерены провести досрочные выборы президента 3 июня. 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение. Президент ввел его 3 декабря, обосновывая шаг необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок.



Анастасия Фартыгина