Индия высылает всех граждан Пакистана и закрывает КПП после теракта в Кашмире
Индия объявила о высылке всех граждан Пакистана и закрытии контрольно-пропускного пункта Аттари между странами после теракта в Кашмире. Об этом сообщает RT со ссылкой на Times of India.
- Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по схеме освобождения от виз СААРК. Все визы SPES, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. Любой гражданин Пакистана, находящийся в Индии по визе SPES, должен покинуть страну в течение 48 часов, — говорится в заявлении.
Кроме того, советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. Им дается неделя на то, чтобы покинуть территорию Индии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.