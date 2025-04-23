Индия высылает всех граждан Пакистана и закрывает КПП после теракта в Кашмире

Фото: Максим Платонов

Индия объявила о высылке всех граждан Пакистана и закрытии контрольно-пропускного пункта Аттари между странами после теракта в Кашмире. Об этом сообщает RT со ссылкой на Times of India.

Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по схеме освобождения от виз СААРК. Все визы SPES, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. Любой гражданин Пакистана, находящийся в Индии по визе SPES, должен покинуть страну в течение 48 часов, — говорится в заявлении.

Кроме того, советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. Им дается неделя на то, чтобы покинуть территорию Индии.

Матвей Гавриков