Повышение предельного возраста даст зеленый свет ректорам КГЭУ и КАИ

Зачем Путин «состарил» руководителей вузов и почему это вряд ли поможет переизбравшимся уже на третий срок

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов с 65 до 70 лет. Ранее 65-летнему ректору еще на пять лет срок работы мог продлить ученый совет. Как выяснила газета «Реальное время», уже перешагнувших эту черту в вузах Татарстана сегодня нет, разве что за исключением частных негосударственных вузов, которых закон не касается. Но есть и влиятельные ректоры, возраст которых перешагнет «роковую отметку» в ближайшие год-два, среди них руководители энергетического университета и КАИ, которым новый закон дает зеленый свет вновь переизбраться. Правда, есть и главы учебных учреждений на третьем сроке, которым остаться на посту вряд ли поможет и путинский указ.

Ради долгосрочных программ с учетом кадрового дефицита: зачем ректоров «состарят»

Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал закон, повышающий предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет. Предельный возраст для нахождения на посту ректора будет не зависеть от срока действия трудовых договоров. Закон вступит в силу 1 июля текущего года. Сообщается, что поправки внесли в Трудовой кодекс, и коснутся они не только ректоров вузов, но и руководителей научных организаций, заместителей и руководителей филиалов. В отдельных случаях срок пребывания руководителей в своей должности могут даже еще продлить и после того, как им исполнится 70 лет.

Впрочем, есть и ограничения. Так, руководитель вуза не может занимать свою должность более трех сроков (включая замещение должности по срочному трудовому договору). Ранее предельный возраст ректоров и их заместителей составлял 65 лет, нынешний закон, согласно версии чиновников, позволит «осуществить долгосрочные программы в образовательных учреждениях с учетом кадрового дефицита и сохранить научные традиции». Одобренный в феврале этого года правительством РФ закон Госдума приняла 13 мая, Совет Федерации его одобрил 20 мая. Напомним, что в начале декабря прошлого года глава России подписал закон, позволивший продлевать полномочия в отдельных случаях: в частности, ректоров МГУ и СпбГУ — при этом неограниченное число раз. А затем продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет.

Ольга Васильева на предложение сделать максимальным возраст в 80 лет заявила, что, по ее мнению, «максимальный предельный возраст для ректора — 68 лет». Фото Максима Платонова

…и почему прежний глава Минобрнауки этого делать не хотела

Надо отметить, что и сегодня, до введения закона в действие, до достижения возраста 70 лет срок пребывания в должности ректора вуза может быть продлен по представлению ученого совета вуза. Трудовой кодекс разрешает занимать пост ректора или вице-ректора до 65 лет и дает право учредителю вуза продлевать срок пребывания на этих должностях еще на пять лет.

Ранее, всего несколько лет назад, повышение предельного возраста раскритиковали в самом Минобрнауки, экс-глава которого Ольга Васильева на предложение сделать максимальным возраст в 80 лет заявила, что, по ее мнению, «максимальный предельный возраст для ректора — 68 лет». «Это не только человек, который занимается научной деятельностью вуза, это человек, который занимается всем. У нас аттестация проходит ежемесячно», — объяснила она. В ситуации же, когда ректорам после 65 продлевают время пребывания на посту, и при этом они становятся исполняющими обязанности, «порядка в вузе нет». Она предложила проработавшим два срока ректорам в 65 лет занимать кресло почетного президента и готовить себе преемника.

В РТ есть возрастные ректоры — но зачастую они возглавляют частные вузы

Большинство ректоров вузов Татарстана, в частности входящих и в Совет ректоров РТ, новый закон — пока — не коснулся. Главным «старцем» образования Татарстана можно считать Рубина Абдуллина, возглавляющего Казанскую государственную консерваторию (академию) имени Н.Г. Жиганова аж с 1988 года. В августе этого года ему исполняется 70 лет, так что его закон Путина формально еще не касается. Однако тот факт, что известный в мире пианист и органист безальтернативно возглавляет консерваторию более 20 лет, намекает на то, что в случае желания ректора (или отсутствия достойных молодых кандидатов) Рубин Абдуллин останется в своей должности и после своего 70-летнего юбилея.

Главным «старцем» образования Татарстана можно считать Рубина Абдуллина, возглавляющего Казанскую государственную консерваторию (академию) имени Н.Г. Жиганова аж с 1988 года. Фото Максима Платонова

Список оставшихся «аксакалов» открывает 65-летний Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского университета, возглавляющий его еще с 2006 года. Но надо заметить, что в его случае, как и основательницы и бессменного ректора университета управления ТИСБИ Нэллы Прусс, можно в теории вообще не беспокоиться, так как заведения РИУ и ТИСБИ частные.

Среди возрастных руководителей частных вузов можно вспомнить Роберта Шакирова 1938 года рождения, возглавляющего Казанский кооперативный институт и являющегося и.о. ректора «Института социальных и гуманитарных знаний». На 1-2 года превысили прежний максимальный предельный возраст ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова, но, что интересно, экс-ректор ТИСБИ (и экс-замминистра образования и науки РТ) заняла этот пост не так давно, лишь в 2018 году. И ректор Набережночелнинского государственного торгово-технологического института Виктор Суворов (при котором бывший техникум и стал вузом).

Кому дали зеленый свет: ректорам энергетического университета и КАИ

Впрочем, есть и довольно влиятельные ректоры вузов, возраст которых приближался к «опасной» отметке в 65 лет и мог перешагнуть этот рубеж в 2021—2022 годах. Новый закон расчистил им путь еще минимум на пять лет. Среди них, например, ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов: 65-летия он достигнет в 2022 году. Он возглавляет вуз уже почти 10 лет, и, как считают эксперты, смог сделать из него отраслевой университет, что неудивительно, учитывая его прошлую карьеру: в 2000-х он возглавлял ОАО «Сетевая компания». В 2017 году его переизбрали на пост ректора — до 2022 года. За эти годы у вуза появилась своя учебная подстанция, инжиниринговый центр, и началось строительство нового общежития. В 2012 году Абдуллазянов смог отстоять самостоятельность КГЭУ, которому прочили тогда судьбу войти в состав КФУ.

В прошлом году Гильмутдинов стал самым богатым ректором РТ, задекларировав более 21 млн рублей, из них половину он выручил от продажи земельного участка, на котором стоял дом. Фото Максима Платонова

В 2021 году 65 лет исполнится ректору Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Альберту Гильмутдинову, пришедшему возглавить вуз в 2012 году, избранному ректором в 2013 году и переизбранному фактически на безальтернативной основе в 2018-м. Напомним, Гильмутдинов всего три года (с 2009 по 2012 год) возглавлял Министерство образования и науки РТ и покинул его, перейдя в КАИ, на фоне скандала из-за нехватки учебников в школах. Казанский правозащитный центр, сославшись на многочисленные жалобы родителей и данные библиотечного фонда, заявил, что не все школы укомплектованы учебниками. Но проверка Минобрнауки не подтвердила информацию, а Альберт Гильмутдинов обвинил правозащитников во лжи. Министру припомнили и многочисленные нарушения в сфере образования, выявленные советом по антикоррупционной политике при президенте РТ в 2012 году (в итоге был уволен один заместитель министра образования и науки РТ, пять чиновников получили взыскания), и школьные поборы.

С другой стороны, при нем прошла масштабная модернизация материально-технической базы школ Татарстана. В прошлом году Гильмутдинов стал самым богатым ректором РТ, задекларировав более 21 млн рублей, из них половину он выручил от продажи земельного участка, на котором стоял дом. В КАИ при его уже первом ректорстве ввели систему срочных контрактов, на что ряд преподавателей жаловались «Реальному времени»: «Каждый преподаватель переживает за свое место, и никто слова против не скажет, потому что все понимают — годовой контракт. И если он закончился, то хоть 20 лет отработал, хоть 30. Все!»

«Все равно уйдет»: путинское «добро» вряд ли продлит полномочия ректору КГАСУ

Через год 65-летие отпразднует Рустам Хасанов, директор Казанской государственной медицинской академии, филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. В вуз Хасанов пришел в 2015 году (выборы нового руководителя должны, в принципе, состояться осенью этого года), уже будучи главным онкологом ПФО и Татарстана. С 2008 по 2015 год был директором Приволжского филиала Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Хасанов известен тем, что в 1995 году под его руководством впервые в РФ была разработана противораковая программа Республики Татарстан, направленная на внедрение алгоритмов ранней диагностики онкологических заболеваний в учреждениях здравоохранения первичной медицинской помощи. Кроме того, в ее рамках был создан Общественный противораковый фонд, который позволил привлекать дополнительные средства для реализации пилотных проектов — в нем, по собственному признанию, Хасанов искал «народные средства» и «целителей», способных вылечивать рак — но так и не нашел.

Эксперты еще два года назад полагали, что выборы 2018 года для Низамова будут последними. Фото kgasu.ru

В 2018 году на третий — и формально по закону последний — срок был избран ректором Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов, которому 65 лет исполнится через два года. Эксперты еще два года назад полагали, что выборы 2018 года для Низамова будут последними. Вероятно, так можно сказать и сейчас, хотя закон Путина и дает зеленый свет (а научный совет и сегодня, напомним, может продлять полномочия до 70 лет). Сам он, похоже, тоже приветствует «младое племя», заявляя, что «только неуверенные в себе и недальновидные руководители стараются, чтобы на руководящих должностях были слабые, неконкурентные кадры, которые не смогут составить реальной конкуренции долгие годы».

Что интересно, в 2008 году выборы были суперальтернативные, тогда пост ректора КГАСУ покинул Валерий Куприянов , руководивший им 20 лет, а фаворитом считался проректор по научно-исследовательской работе Альфред Сулейманов. Низамова выбрали за его программу с фондом служебного жилья и ежемесячными надбавками для преподавателей. С того момента Низамов посвятил себя обустройству территории вуза и помещениям внутри, создав несколько интерактивных пространств для студентов. Сегодня вуз под его руководством создает концепции развития территорий и проекты благоустройства зеленых зон (Низамов активно поддерживал Олесю Балтусову в ее начинаниях еще в 2011 году).