Абдуллазянов Эдвард Юнусович
Общая информация
Ректор Казанского государственного энергетического университета
Образование:Московский энергетический институт (1981), Казанский финансово-экономический институт (1991). Кандидат технических наук, доцент
Трудовая деятельность:
1984 — 1988 — первый секретарь Высокогорского райкома ВЛКСМ.
1988 — 2000 — начальник Высокогорского РЭС ПЭС.
2000 — 2003 — директор Приволжских электрических сетей.
С 2003 — заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания».
С 2007 — возглавляет кафедру ЭАПК в КГЭУ.
С декабря 2011 по май 2012 — и.о. ректора Казанского государственного энергетического университета.
С мая 2012 — ректор Казанского государственного энергетического университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г.Казань, ул. Красносельская, 51
- Телефон: (843) 519-42-02
- Email: kgeu@kgeu.ru
- Сайт: www.kgeu.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018