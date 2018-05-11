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Абдуллазянов Эдвард Юнусович

Образование и наука
Абдуллазянов Эдвард Юнусович

Общая информация

Ректор Казанского государственного энергетического университета

Образование:

Московский энергетический институт (1981), Казанский финансово-экономический институт (1991). Кандидат технических наук, доцент

Трудовая деятельность:

1984 — 1988 — первый секретарь Высокогорского райкома ВЛКСМ.
1988 — 2000 — начальник Высокогорского РЭС ПЭС.
2000 — 2003 — директор Приволжских электрических сетей.
С 2003 — заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания».
С 2007 — возглавляет кафедру ЭАПК в КГЭУ.
С декабря 2011 по май 2012 — и.о. ректора Казанского государственного энергетического университета.
С мая 2012 — ректор Казанского государственного энергетического университета.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г.Казань, ул. Красносельская, 51
  • Телефон: (843) 519-42-02
  • Email: kgeu@kgeu.ru
  • Сайт: www.kgeu.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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