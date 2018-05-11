Абдуллин Рубин Кабирович
Общая информация
Ректор Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова
Образование:
Окончил Казанскую государственную консерваторию по классу фортепиано (1973 г.), Ленинградскую государственную консерваторию по классу органа (1974 г.), ассистентуру-стажировку в Московской государственной консерватории(1979 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 1969 г. — сотрудник Казанской консерватории.
1969 — 1973 гг. — концертмейстер.
1973 — 1975 гг. — преподаватель кафедры специального фортепиано.
1975 — 1979 гг. — старший преподаватель кафедры специального фортепиано.
1979 — 1992 гг. — доцент кафедры специального фортепиано и органа.
1992 -1998 гг. — профессор кафедры специального фортепиано и органа.
С 1988 г. — ректор Казанской государственной консерватории (академии) имени Н.Г.Жиганова.
С 1998 г. — заведующий кафедрой органа и клавесина.
Член Международного союза музыкальных деятелей.
Народный артист РТ (1992 г.).
Народный артист РФ (2007 г.).
Заслуженный деятель искусств РФ (1997 г.).
Лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля в области литературы и искусства (1988 г.).
Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000 г.).
Автор статей по проблемам музыкального искусства, составитель и редактор ряда сборников произведений для органа и фортепиано(издательство «Советский композитор»), в том числе сборника органных произведений композиторов Татарстана.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Б.Красная, 38
- Телефон: +7(843) 236-55-33
Дата последнего обновления: 11.05.2018