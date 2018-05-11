Абдуллин Рубин Кабирович

Общая информация

Ректор Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова

Образование:

Окончил Казанскую государственную консерваторию по классу фортепиано (1973 г.), Ленинградскую государственную консерваторию по классу органа (1974 г.), ассистентуру-стажировку в Московской государственной консерватории(1979 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

В 1969 г. — сотрудник Казанской консерватории.

1969 — 1973 гг. — концертмейстер.

1973 — 1975 гг. — преподаватель кафедры специального фортепиано.

1975 — 1979 гг. — старший преподаватель кафедры специального фортепиано.

1979 — 1992 гг. — доцент кафедры специального фортепиано и органа.

1992 -1998 гг. — профессор кафедры специального фортепиано и органа.

С 1988 г. — ректор Казанской государственной консерватории (академии) имени Н.Г.Жиганова.

С 1998 г. — заведующий кафедрой органа и клавесина.

Член Международного союза музыкальных деятелей.

Народный артист РТ (1992 г.).

Народный артист РФ (2007 г.).

Заслуженный деятель искусств РФ (1997 г.).

Лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля в области литературы и искусства (1988 г.).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000 г.).

Автор статей по проблемам музыкального искусства, составитель и редактор ряда сборников произведений для органа и фортепиано(издательство «Советский композитор»), в том числе сборника органных произведений композиторов Татарстана.

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