Гильмутдинов Альберт Харисович

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1978 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «физика».

2007 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по направлению «Основы коммерциализации технологий»

2011 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Магистр государственно-общественного управления».

Трудовая деятельность:

1984 — 2000 гг. — младший научный сотрудник, ассистент, доцент кафедры общей физики КГУ.

1991 — 1998 гг. — приглашенный профессор в университетах и исследовательских центрах Канады, США и Европы.

2000 — 2007 гг. — профессор кафедры общей физики КГУ.

2007 — 2008 гг. — заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

2009 — 2012 гг. — министр образования и науки Республики Татарстан.

2012 — 2013 гг. — и.о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ).

С марта 2013 г. — ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

С марта 2017 г. — вице-президент Ассоциации технических университетов.

Член Научного Совета РАН по аналитической химии, член спектроскопического общества США, Нью-йоркской академии наук, член докторского диссертационного совета (КФУ), член редколлегии международных журналов: «Journal of Analytical Atomic Spectrometry», «Spectrochimica Acta-Atomic Spectroscopy», «Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy».





Кандидат физико-математических наук (1983 г.).

Доктор физико-математических наук (1999 г.)

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2007 г.).

Почетный профессор Вуханьского университета (Китай, 2007 г.).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2011 г.).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2012 г.)

Награжден медалью и международной премией им. Йохануса Маркуса Марси «За наиболее значительный вклад в развитие спектроскопии» (1998 г.), государственной премией Республики Татарстан в области науки и техники (2010 г.).

Соавтор двух монографий, изданных в США (1999 г.) и Великобритании (2004 г.), автор более 200 научных работ, 14 патентов на изобретения, в том числе патентов США и Евросоюза.



