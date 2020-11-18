ЧОУ ВО Институт Социальных и Гуманитарных Знаний
Общая информация
Частное образовательное учреждение «Институт социальных и гуманитарных знаний» (ИСГЗ) — первый негосударственный вуз г. Казани, созданный в 1991 году.
Учредителями вуза являются:
- НО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «ЛИГА»;
- ООО «Торговый дом «Аслан»;
- ООО «Антикварная фирма «Лигия»;
- ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ АНТИКВАРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ»;
- Пономарев Александр Николаевич, Пономарева Людмила Васильевна.
Руководитель — Пономарев Александр Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Профсоюзная, 13/16
- Телефон: (843) 292-11-45
- Email: isgzkazan@gmail.com
- Сайт: http://isgz.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020