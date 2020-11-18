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ЧОУ ВО Институт Социальных и Гуманитарных Знаний

Образование и наука

Общая информация

Частное образовательное учреждение «Институт социальных и гуманитарных знаний» (ИСГЗ) — первый негосударственный вуз г. Казани, созданный в 1991 году.

Учредителями вуза являются:

  • НО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «ЛИГА»;
  • ООО «Торговый дом «Аслан»;
  • ООО «Антикварная фирма «Лигия»;
  • ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ АНТИКВАРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ»;
  • Пономарев Александр Николаевич, Пономарева Людмила Васильевна.

Руководитель — Пономарев Александр Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Профсоюзная, 13/16
  • Телефон: (843) 292-11-45
  • Email: isgzkazan@gmail.com
  • Сайт: http://isgz.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

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