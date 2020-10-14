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ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева

Образование и наука

Общая информация

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — образован в 1932 году.

Образовательное учреждение получило статус университета в 1992 году.

7 октября 2009 года университет получил новый официальный статус национального исследовательского университета.

В рамках программ высшего образования в КНИТУ-КАИ функционируют 40 направлений подготовки бакалавров и специалистов, 7 программ подготовки специалистов и 21 направление подготовки магистров.

В структуре университета 6 институтов, 1 факультет:

  • Институт авиации, наземного транспорта и энергетики
  • Физико-математический факультет
  • Институт автоматики и электронного приборостроения
  • Институт компьютерных технологий и защиты информации
  • Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций
  • Институт инженерной экономики и предпринимательства
  • Германо-Российский институт новых технологий

Руководитель — Гильмутдинов Альберт Харисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Карла Маркса, 10
  • Телефон: (843) 231-01-09
  • Email: kai@kai.ru
  • Сайт: https://kai.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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