ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева
Общая информация
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — образован в 1932 году.
Образовательное учреждение получило статус университета в 1992 году.
7 октября 2009 года университет получил новый официальный статус национального исследовательского университета.
В рамках программ высшего образования в КНИТУ-КАИ функционируют 40 направлений подготовки бакалавров и специалистов, 7 программ подготовки специалистов и 21 направление подготовки магистров.
В структуре университета 6 институтов, 1 факультет:
- Институт авиации, наземного транспорта и энергетики
- Физико-математический факультет
- Институт автоматики и электронного приборостроения
- Институт компьютерных технологий и защиты информации
- Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций
- Институт инженерной экономики и предпринимательства
- Германо-Российский институт новых технологий
Руководитель — Гильмутдинов Альберт Харисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Карла Маркса, 10
- Телефон: (843) 231-01-09
- Email: kai@kai.ru
- Сайт: https://kai.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020