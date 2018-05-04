Низамов Рашит Курбангалиевич

Общая информация

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», депутат Казанской городской Думы.

Родился 23 мая 1957 г. в г.Буинск (ТАССР).

Образование:

1979 г. -Казанский инженерно-строительный институт;

1979-1986 гг. — ассистент по курсу инженерной графики, Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института;

1986-1989 гг. — обучение в очной аспирантуре Казанского инженерно-строительного института;

Трудовая деятельность:

1989-1990 гг. — ассистент кафедры ТФНТ, Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института;

1990-1992 гг. — старший преподаватель кафедры ТФНТ, Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института;

1992-1994 гг. — доцент кафедры ТФНТ, Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института;

1994-2008 гг. — доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, Казанский государственный архитектурно-строительный университет;

2008 г. — профессор кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, Казанский государственный архитектурно-строительный университет;

2001-2008 гг. — декан строительно-технологического факультета, Казанский государственный архитектурно-строительный университет;

2008 г. – ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета;

C 2008 г. – профессор кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, Казанский государственный архитектурно-строительный университет (по совместительству).

Награды и звания: Серебряная медаль ВДНХ СССР за разработку энергосберегающих, малоотходных технологий производства высокоэффективных строительных материалов и изделий (1990г.); Знак отличия Государственного собрания Республики Марий Эл «За вклад в развитие законодательства Марий Эл» (2008); Медаль «За укрепление боевого содружества» (2009г.); Памятная юбилейная медаль «50 лет общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы» (2009 г.); Памятная медаль «За строительство автодороги «Амур»» (2010 г.); Медаль «В память 1000-летия Казани» (2010г.); Памятная медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (2010 г.); Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2011г.); Почетный знак «За вклад в развитие студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан» (2011 г.); Памятный знак «75 лет Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан» (2011 г.); Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2012г.); Звание «Почетный гражданин Буинского муниципального района» (2012 г.); Благодарность Президента Республики Татарстан (2012г.).

Женат, воспитывает двух дочерей.

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