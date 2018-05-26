Хасанов Рустем Шамильевич

Общая информация

Директор Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт (1979 г.). Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:

1979 — 1985 гг. — врач-хирург отделения неотложной хирургии Казанской городской больницы № 15.

1985 — 2015 гг. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

С 2003 г. — заведующий кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА.

С 2008 г. — директор Приволжского филиала Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН.

С сентября 2015 по май 2016 гг. — и.о. ректора Казанской государственной медицинской академии Минздрава России.

С мая по ноябрь 2016 г. — ректор ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России.

С ноября 2016 г. — директор Казанской государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный онколог ПФО и РТ, председатель правления ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа, член правления ассоциации онкологов РФ.

Заслуженный врач Российской Федерации и Республики Татарстан.

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники(2003 г.), победитель всероссийского конкурса «Менеджер года-2004», Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2009 г.), Лауреат премии «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине», учрежденной минздравом России и Первым каналом телевидения(2012 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»(2005 г.), золотой медалью имени Н.Н. Блохина (2014 г.), медалью «За доблестный труд» (2015 г.), отмечен благодарностью президента РТ (2016 г.).

Главный редактор журнала «Поволжский онкологический вестник».

Автор более 400 печатных работ, в том числе 10 монографий и практических пособий для врачей.

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