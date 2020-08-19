ФГБОУ Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Общая информация
ФГБОУ «КГАСУ» российское высшее учебное заведение. Расположен в городе Казань.
Основан в 1930 году.
КГАСУ осуществляет подготовку квалифицированных кадров для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и жилищно-коммунального хозяйства.
Структура вуза включает в себя:
- Институт архитектуры и дизайна
- Институт транспортных сооружений
- Институт экономики и управления в строительстве
- Институт строительства
- Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем
- Институт дополнительного профессионального образования
Ректор — Низамов Рашит Курбангалиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1
- Телефон: (843) 510-46-01
- Email: info@kgasu.ru
- Сайт: www.kgasu.ru
Дата последнего обновления: 19.08.2020