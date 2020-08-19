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ФГБОУ Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Образование и наука

Общая информация

ФГБОУ «КГАСУ» российское высшее учебное заведение. Расположен в городе Казань.

Основан в 1930 году.

КГАСУ осуществляет подготовку квалифицированных кадров для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и жилищно-коммунального хозяйства.

Структура вуза включает в себя:

  • Институт архитектуры и дизайна
  • Институт транспортных сооружений
  • Институт экономики и управления в строительстве
  • Институт строительства
  • Институт строительных технологий и инженерно-экологических систем
  • Институт дополнительного профессионального образования

Ректор — Низамов Рашит Курбангалиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1
  • Телефон: (843) 510-46-01
  • Email: info@kgasu.ru
  • Сайт: www.kgasu.ru

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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