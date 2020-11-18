Список компаний

ФГБОУ ВО Казанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова»

Образование и наука

Общая информация

Казанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова» — высшее музыкальное учебное заведение в Казани.

Консерватория была основана в 1945 году, когда 13 апреля подписан Указ СНК СССР об открытии консерватории в Казани.

Руководитель — Абдуллин Рубин Кабирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Большая Красная, 38
  • Телефон: (843) 236-55-33
  • Email: pavana511@gmail.com
  • Сайт: https://kazancons.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам