ФГБОУ ВО Казанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова»
Общая информация
Казанская Государственная Консерватория Имени Н.Г. Жиганова» — высшее музыкальное учебное заведение в Казани.
Консерватория была основана в 1945 году, когда 13 апреля подписан Указ СНК СССР об открытии консерватории в Казани.
Руководитель — Абдуллин Рубин Кабирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Большая Красная, 38
- Телефон: (843) 236-55-33
- Email: pavana511@gmail.com
- Сайт: https://kazancons.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020