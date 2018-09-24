Госзакупки: 600 миллионов на озера Казани, обновление НКЦ и «Тойоты» для Иннополиса

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. 600 миллионов на развитие каких-то казанских озер

Главный строительный заказчик Татарстана — ГИСУ — собирается вложить сумму в 596 млн рублей на развитие озер в Казани. Такая информация появилась благодаря тендеру, размещенному 19 сентября. Заявки будут приниматься до 5 октября, а аукцион состоится 8 октября.

Основная масса денег — 288 млн рублей — будет потрачена на общестроительные работы. Еще 130,7 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение территории. Работы, как следует из проекта госконтракта, должны быть завершены до 1 сентября 2019 года. В списке работ — посадка деревьев, кустарников, устройство цветников, ремонт стыков стен. В списке также фигурирует «левый каскад», «переток из правого каскада в левый», устройство лестницы и подпорной стены на смотровой площадке. При этом в списке документов отсутствуют какие-либо эскизные проекты, так что понять, идет ли речь о новом объекте или, например, об уже почти завершенном благоустройстве набережной Кабана, сложно. К слову, по описанию объект похож именно на открытую недавно набережную Кабана, которую еще обещали развивать в дальнейшем.

2. Аренда мусоровозов за 267 миллионов у тезки

Две компании с практически одинаковыми названиями — ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «ПЖКХ» — заключили договор об аренде транспортных средств с экипажем на общую сумму в 267 млн рублей. Закупка в формате «у единственного поставщика» была опубликована 14 сентября.

Заказчик — ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», зарегистрированное в Казани на улице Родины, дом 8, принадлежит ООО «РТ-Инвест Финанс» (в учредителях у нее — Андрей Шипелов и АО «РТ-Инвест»). Компания занимается сбором отходов. Арендодатель — ООО «ПЖКХ» — зарегистрирован по тому же адресу, в учредителях тут, согласно данным сервиса «Картотека», закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «РТ-Инвест Глобальный технологический III», а также Николай Мосалев и Екатерина Шипелова. Отметим, что компания в том числе владеет полигоном ТБО «Восточный», который в конце 2017 года арендовала у него УК «ПЖКХ». На этот полигон уже с начала 2017 года вывозят мусор — он должен заменить собой Самосыровскую свалку. Впрочем, в ближайшее время планируется масштабный ввод раздельного сбора мусора — эксперимент уже начался в Авиастроительном районе Казани.

Управляющая компания возьмет в аренду 58 транспортных средств — мусоровозов и бункеровозов. Фото Олега Тихонова

Сейчас управляющая компания возьмет в аренду 58 транспортных средств — мусоровозов и бункеровозов, а также хочет получить услуги по управлению этим транспортом и его технической эксплуатации, диспетчеризации транспорта, выпуску автотранспорта на линию, навигационному сопровождению. Арендодатель также должен будет обеспечить навигационное сопровождение, поддержание транспорта в надлежащем состоянии и его охрану. Договор заключен сроком на год.

3. Десяток дорогих троллейбусов для Альметьевска

Исполком Альметьевского района задумался об обновлении городского транспорта. На неделе появилась информация о госзакупке, в соответствии с которой будет куплено 10 троллейбусов по 11,3 млн рублей за штуку — всего на 113 млн рублей. Тендер был обнародован 17 сентября, заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября, а аукцион состоится 8 октября. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана.

Поставка троллейбусов должна быть осуществлена до 25 декабря 2018 года. Они должны быть 2018 года выпуска, большой вместимости — не менее 80 человек каждый. Уровень пола должен быть не выше 360 мм над проезжей частью. Максимальная скорость троллейбусов должна быть около 80 км/ч. Мощность двигателя должна составлять не менее 140 кВт. Отметим, что 11,3 млн за троллейбус — очень большая сумма. В мае МУП «Альметьевское транспортное управление» покупало 10 бывших в употреблении троллейбусов по 510 тысяч рублей за штуку, а в 2017 году казанский «Метроэлектротранс» закупал 10 троллейбусов примерно по 7 млн за штуку.

Главинвестстрой собирается заняться развитием территории Национального культурного центра «Казань» и площади Султан-Галиева. Фото kzn.ru

4. Территорию у НКЦ «Казань» ждет новая жизнь с подсвечиваемой брусчаткой

Главинвестстрой собирается заняться развитием территории Национального культурного центра «Казань» и площади Султан-Галиева. Задумка, правда, находится в начальной стадии — пока речь идет лишь о разработке проектной документации. За нее ведомство готово заплатить 9,2 млн рублей. Такая информация появилась 20 сентября, заявки будут приниматься до 11 октября, а рассматриваться они будут 15 октября.

Согласно документации, должен быть предусмотрен новый выезд с подземной парковки, благоустроена территория площади и сквер, а также декорировано освещение склонов. Кроме того, проектом должен быть учтен пандус и велоспуск на набережную Казанки с развитием велосипедной связи между набережной и парком Горького. Перекрытие над выездом с парковки должно быть эстетически привлекательным. Должна быть использована брусчатка 4-5 типов, в том числе — с освещением — на солнечных генераторах и светодиодная. Конструктив зеленого амфитеатра (ярусов у основания здания НКЦ «Казань») должен быть пересмотрен. Появится, кроме того, новый фонтан, сквер, система навигации, будет предусмотрена и разработка брендирования для территории. Разработка должна быть завершена в течение 4 месяцев с момента заключения контракта.

Само здание НКЦ «Казань», напомним, в ближайшее время может занять Национальная библиотека Татарстана, для которой не могут построить здание вот уже около 15 лет.

5. Вертолетики для КВЗ

Тем временем Казанский вертолетный завод проявляет интерес не только к крупным летательным аппаратам, но и к миниатюрным. Предприятие собирается закупить 120 моделей вертолетов по 40,4 тысячи рублей за штуку, всего — на 4,85 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 по 25 сентября, рассматриваться они будут 3 октября.

Согласно технической документации, КВЗ понадобятся выставочные модели вертолетов с полной проработкой и при необходимости с разрезным бортом. Модели должны быть готовы в течение 10—30 дней с момента получения заявки. Больше всего — 20 штук — понадобится подарочных моделей вертолета Ми-17-В5 со всем навесным специальным оборудованием в масштабе 1:50. Помимо этого, понадобятся модели вертолетов АНСАТ, АНСАТ-У, Ми-172, Ми-38, Ми-8/17. Самыми крупными будут выставочные модели вертолетов АНСАТ и Ми-8/17 — в масштабе 1:10 (всего их понадобится три штуки). Модели должны быть выполнены методом литья или формования по матрицам. Метод «выращивания — 3д печати» не подходит.

Казанский вертолетный завод проявляет интерес не только к крупным летательным аппаратам, но и к миниатюрным. Фото Максима Платонова

6. Жилье для работника прокуратуры по 63 тысячи за «квадрат»

Прокуратура Татарстана собирается порадовать своего сотрудника жильем в Приволжском районе Казани. Учреждение объявило тендер на покупку квартиры за 3,9 млн рублей. Информация появилась 14 сентября, заявки принимаются до 1 октября. Аукцион в электронной форме состоится 5 октября.

Согласно технической документации, Прокуратуре понадобится двухкомнатная квартира в доме постройки не ранее 2017 года. Перегородки должны быть кирпичными, а перекрытия — железобетонными. Потолки должны быть окрашены или оклеены обоями, стены на кухне, в ванной и санузле окрашены или облицованы плиткой, а в комнате и прихожей оклеены обоями. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 61,4 кв.м, то есть один «квадрат» должен стоить не более 63,4 тысячи рублей.

7. Две «Камри» для Иннополиса

А вот ОЭЗ «Иннополис» озаботилась приобретением движимого имущества. Особая экономическая зона собирается купить две Toyota Camry по цене в 1,65 млн рублей каждая. Об этом стало известно 14 сентября, заявки принимаются до 25 сентября, а итоги будут подведены 26 сентября.

«Тойоты» должны быть новые, 2018 года выпуска, в комплектации «стандарт». Цвет машин должен быть черным, трансмиссия — автоматическая. Двигатель требуется двухлитровый, мощностью в 150 лошадиных сил. В автомобилях должна быть система ABS, система распределения тормозного усилия, усилитель экстренного торможения, антипробуксовочная система, системы курсовой устойчивости и помощи при подъеме по склону. Помимо этого, двигатель должен запускаться кнопкой, а на панели приборов должен быть цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей. Машины должны быть поставлены уже в течение 10 дней с момента заключения договора.

Алкогольный гигант готов заплатить 2,15 млн рублей за оформление выставочного стенда на выставке Bar Convent Berlin. Фото Максима Платонова

8. Водка вновь уходит за границу

«Татспиртпром», похоже, собирается наращивать свое присутствие за рубежом. Недавно, напомним, предприятие объявило о планах по поставкам водки в Италию. Сейчас же алкогольный гигант готов заплатить 2,15 млн рублей за оформление выставочного стенда на выставке Bar Convent Berlin. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 17 сентября. Им стала Baeren GmbH — компания занимается проектированием и застройкой выставочных стендов. Фактическая стоимость закупки составляет около 27 тысяч евро.

Согласно проекту договора, выставка будет проходить в выставочном центре «Станция Берлин Лукенвальдер» с 8 по 10 октября. Исполнитель должен будет оформить выставочный стенд, в том числе — организовать производственно-художественные работы и монтаж. Судя по дизайн-проекту выставочной площади, «Татспиртпром» собирается рекламировать на мероприятии водку «Тундра». На сайте Bar Convent Berlin можно узнать, что в мероприятии примут участие 400 компаний и 14 тысяч посетителей. Помимо «Татспиртпрома», из российских участников заявлена компания Mr.Murka из Балашихи, производящая фартуки, скрутки и прочие аксессуары для барменов, официантов, поваров и парикмахеров.

9. Гостиница в Болгаре потратит на фото- и видеосъемку 1,8 миллионов

АО «Ол сизонс отель менеджмент», которое, судя по всему, является юрлицом строящейся в Болгаре гостиницы «Кул Гали», собирается заплатить 1,8 млн рублей за фото- и видеосъемку, в том числе — во время церемонии открытия. Об этом стало известно благодаря опубликованной 18 сентября госзакупке. Предложения будут приниматься до 26 сентября, а итоги подведут 27 сентября.

Из технического задания можно узнать, что исполнитель должен будет предоставить полный комплекс услуг по фото- и видеосъемке, материал должен быть передан заказчику в течение пяти дней после съемок. При этом подрядчик должен иметь специальный опыт оказания услуг гостиницам с подтвержденной звездностью не менее 5 звезд. Ему понадобятся профессиональные фотокамеры с полнокадровой матрицей, набор объективов, портативные накамерные вспышки, квадрокоптер, осветители и прочее.

Исполнитель должен будет провести репортажную фото- и видеосъемку официального открытия 31 декабря 2018 года, провести фото- и видеосъемку экстерьера и интерьеров отеля, регулярно проводить съемку мероприятий отеля по пятницам, субботам и выходным дням, готовить фотоматериалы для штатных новостей отеля 3 раза в месяц в течение 6 месяцев.

Исполком Сюкеевского сельского поселения готовится потратит 1,77 млн рублей на ремонтные работы на Мемориале в память о погибших на теплоходе «Булгария». Фото Романа Хасаева



10. Ремонт Мемориала в память о погибших на «Булгарии» обойдется в 1,77 миллиона

Исполком Сюкеевского сельского поселения готовится потратит 1,77 млн рублей на ремонтные работы на Мемориале в память о погибших на теплоходе «Булгария». О закупке стало известно 17 сентября, заявки будут приниматься до 26 сентября. Аукцион состоится 1 октября. Работы будут профинансированы из бюджета Сюкеевского сельского поселения.

В списке того, что должен будет сделать подрядчик — ремонт облицовки и оконных коробок, установка и крепление наличников, окрашивание потолков, обшивка каркасных стен, роторное бурение скважин, устройство распашных ворот и другие. Работы должны будут длиться 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, Светлана Инякина, субарендатор теплохода «Булгария», затонувшего в июле 2011 года, недавно освободилась из колонии — на шесть лет раньше положенного срока.