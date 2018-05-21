Госзакупки: «мерседесы» для Путина, покупка озера Кабан и обновленный салон Ми-38

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. «Татэнерго» купит Кабан и Камское море за миллиард

Акционерное общество «Татэнерго» на неделе объявило сразу два тендера, связанных с арендой водных объектов для производства электроэнергии. Речь идет о предоставлении в пользование водных объектов без забора водных ресурсов. 11 мая была объявлена закупка, связанная с водопользованием озера Средний Кабан, за 409 млн рублей, а 16 мая — связанная с пользованием Нижнекамским водохранилищем за 542 млн рублей.

В обоих случаях контракт будет заключен с единственным поставщиком, сроки предоставления составляют 8 лет. Договор на пользование Нижнекамским водохранилищем будет заключен с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, а на пользование Средним Кабаном — с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.

2. Увеличить комфорт Ми-38 за 133 миллиона рублей

Казанский вертолетный завод собирается заплатить сумму в 133 млн рублей за дооборудование вертолета Ми-38-2 для перевозки восьми пассажиров в условиях повышенного комфорта. О соответствующей закупке стало известно 16 мая. Имя единственного поставщика по какой-то причине не раскрывается — даже в договоре название исполнителя замазано, однако видно имя его генерального директора — Алексея Кочеткова.

Отметим, что человек с именем, указанным в договоре, является, например, директором и владельцем московского ООО «АэроТакси-Сервис», специализирующемся на проектировании, производстве и техническом обслуживании салонов воздушных судов. Какие именно работы должны быть проведены в скане договора также скрыто, но видно, что они состоят из четырех этапов, последний из которых должен быть завершен к 30 ноября 2018 года. Напомним, недавно сообщалось, что в мае КВЗ проведет испытания нового Ми-38Т для Минобороны.

Казанский вертолетный завод собирается заплатить 133 млн рублей за дооборудование вертолета Ми-38-2. Фото Максима Платонова

3. И в Мамадыше появятся дворы и дороги

Ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов вышел за пределы Казани и пошел в районы Татарстана. В частности, на неделе «Главтатдортранс» и Исполком Мамадышского района объявили о совместной закупке на сумму в 57,5 млн рублей. Ремонт коснется, соответственно, Мамадышского района. Тендер был объявлен 15 мая, заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня, аукцион состоится 4 июня.

Ремонт коснется территории в 28,8 тысячи кв. м. Завершен он должен быть до 21 августа 2018 года. Будут отремонтированы 14,54 тысячи кв. м дворовых территорий и внутриквартальных проездов, на сумму в 35 млн рублей. Еще 22,5 млн рублей будут направлены на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования на площади в 14,3 тысячи кв. м.

4. Пациентам психбольницы — желе и кефир, а Агропарку — охрана

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика Бехтерева собирается накормить своих пациентов на сумму в 45 млн рублей. Речь идет о закупке услуг по приготовлению и доставке готового лечебного питания во втором полугодии 2018 года, объявленной 16 мая. Аукцион состоится 4 июня.

Профинансированы услуги будут из бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования и внебюджетных средств. Пациентов будут кормить, к примеру, гороховым супом с картофелем на мясном бульоне, творожным пудингом со сметаной, печеным картофелем и кефиром, омлетом, мясным рулетом, лимонным желе, тушеными овощами под сметанным соусом. В рамках круглосуточного стационара пациентов будут кормить шесть раз: завтраком, вторым завтраком, обедом, полдником, ужином и вторым ужином.

Агропромпарк «Казань» собирается потратить 24,1 млн рублей на охрану своих зданий и прилегающей территории. Фото agro.tatarstan.ru

А вот агропромпарк «Казань» собирается потратить 24,1 млн рублей на охрану своих зданий и прилегающей территории. Об этом стало известно 14 мая. Заявки будут приниматься до 25 мая, а итоги будут подведены 28 мая.

Охрана должна осуществляться примерно в течение двух лет — с момента заключения контракта до 31 мая 2020 года. Каждый год охраны агропромпарка обойдется, таким образом, примерно в 12 миллионов. Всего должны быть обеспечены 12 постов охраны с режимом работы от 12 до 24 часов в сутки (на каждом посту — по одному человеку), также должен быть начальник охраны и группа быстрого реагирования. Ранее, напомним, агропромпарк заказывал охрану лишь на несколько месяцев.

5. Электронное здравоохранение доработают

Тем временем ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» готовится заняться доработкой системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». На эти цели предприятие направит сумму в 9,7 млн рублей. О закупке стало известно 15 мая, заявки будут рассматриваться 24 мая, а итоги подведут 28 мая.

Работы должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2018 года. Система состоит из 27 модулей. Исполнитель должен будет разработать еще один модуль — «Дополнительное лекарственное обеспечение», а также разработать функционал для записи на прием к дежурному врачу и для оформления электронного листка нетрудоспособности.

ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» готовится заняться доработкой системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Фото Олега Тихонова

6. Альметьевск купит старые троллейбусы

Пока казанский «Метроэлектротранс» регулярно тратит колоссальные деньги на закупки новых троллейбусов, МУП «Альметьевское транспортное управление» приходится обходиться закупкой транспорта, бывшего в употреблении. На неделе предприятие объявило о закупке 10 бывших в употреблении троллейбусов на общую сумму в 5,1 млн рублей — это меньше, чем год назад стоил один троллейбус для Казани. Тогда, напомним, «Метроэлектротранс» выделял на один троллейбус примерно 6,9 млн рублей.

О закупке «Альметьевского транспортного управления» стало известно 11 мая. Заявки будут приниматься до 28 мая, а аукцион состоится 4 июня. Покупатель должен будет получить троллейбусы на складе поставщика, в городе Энгельсе Саратовской области. Поставщик же в свою очередь должен передать товары представителю покупателя в Альметьевске. Троллейбусы должны быть не ранее 2013 года выпуска. Что странно, в спецификации, в отличие от основной страницы тендера на портале госзакупок, указывается, что троллейбусов должно быть всего два, а поставка должна быть осуществлена до 5 июня 2018 года — уже на следующий день после аукциона.

7. «Мерседесы» и «Газели» для январского визита Путина

ФГУП «Президент-сервис» 15 мая обнародовало закупку, вероятно, связанную с визитом Владимира Путина в Казань в конце января. Государственное унитарное предприятие заплатило 4,8 млн рублей за «автотранспортные услуги для мероприятий, проходивших в Казани с 21 по 26 января 2018 года для сотрудников Администрации президента». Закупка проведена в формате «у единственного поставщика» — им стало ГБУ «ХОЗУ при Кабинете министров Республики Татарстан».

В списке транспорта, предоставленного Кабмином — 70 автомобилей, среди них: семь Mercedes S-класса, две Toyota Land Cruiser 200, много Ford Focus и Toyota Camry, а также две «Газели» и другие. Дороже всего обошлась аренда Mercedes-Benz S-класса — по 3 тысячи рублей в час. Столько же стоила аренда BMW 750, в 2 950 рублей в час обошелся микроавтобус Chevrolet Express. Дешевле всего, по 810 рублей в час, стоила аренда Renault Sandero, Fiat Doblo, Kia Rio и Hyundai Sonata.

Министерство культуры Татарстана готовится к важному национальному празднику Сабантую. Фото Олега Тихонова



8. Сабантуй идет по свету: от татарской деревни в Польше до Монреаля и Лондона

Министерство культуры Татарстана готовится к важному национальному празднику Сабантую. 11 мая ведомство объявило аукцион, в соответствии с которым заплатит сумму в 4,7 млн рублей за участие артистов в этом народном празднике в странах ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие принимаются до 28 мая, а сам аукцион состоится 31 мая.

Как следует из технического задания, мероприятия состоятся с 16 июня по 1 сентября 2018 года. Исполнитель должен будет обеспечить проезд участников до 36 городов, для 11 городов оформить визовые документы, а в 5 городах также обеспечить участников проживанием и питанием. Любопытно, что в списке городов дальнее и ближнее зарубежье разделены поровну.

В ближнем зарубежье праздник Сабантуй, к примеру, пройдет в Минске, Алматы и Астане, Бишкеке, Баку, Оше. Из стран дальнего зарубежья география выступлений артистов впечатляет: Сабантуй будет в Лондоне, немецком Лейпциге, испанском Аликанте, итальянской Болонье, канадских Монреале, Торонто и Ванкувере, литовских Немежисе и Клайпедском уезде, в польских Гданьске и татарской деревне Крушиняны, эстонском Маарду, а также в Сан-Франциско, турецких Стамбуле и Османие, в Париже, Женеве и Праге. Прошлогодний Сабантуй в Париже, напомним, закончился скандалом — 19 млн рублей на него были направлены без проведения конкурса.

9. «Радиоэлектроника» купит ложки и кровати для базы отдыха

Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника имени В.И. Шимко» вовсю готовится к летнему сезону. 11 мая предприятие объявило конкурс, в соответствии с которым оснастит дома на базе отдыха (их ремонтировали в конце 2016 года) на 1,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 17 мая, а 21 мая их будут рассматривать.

Всего «Радиоэлектроника» закупит 26 различных предметов — от чайных ложек до холодильников. Холодильники, соответственно, являются самой дорогой частью закупки — их понадобится 20 штук, стоимость каждого — 21,2 тысячи рублей. Предприятие хочет купить эту технику марки Pozis Свияга, но согласна и на эквивалент. Также довольно дорого обойдутся односпальные кровати — нужно 50 штук по 9 500 рублей. В комплекте должен быть и матрац. Ложек, тарелок, вилок и ножей понадобится по 100 штук.

Вероятно, сборка вездехода для московского Политеха будет осуществляться в городе производства КАМАЗа. Фото Максима Платонова

10. Запчасти для арктического вездехода

Наконец, еще один интересный тендер на неделе объявило учреждение, не имеющее отношение к Татарстану. Это — Московский политехнический университет. Он закупит запчасти для автотехники КАМАЗ на 968 тысяч рублей для реализации комплексного проекта по теме «Создание экологических безопасных вездеходов на шинах низкого давления для освоения Арктических зон РФ, Сибири и Дальнего Востока». Единственным поставщиком значится ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» из Набережных Челнов, «дочка» ПАО «КАМАЗ».

Согласно техническому заданию, запчасти понадобятся для опытного образца вездеходного транспортного средства 8х8. В списке запчастей — 79 позиций. Товар должен быть поставлен в течение 14 календарных дней в Набережные Челны. Вероятно, сборка вездехода для московского Политеха будет осуществляться в городе производства КАМАЗа.