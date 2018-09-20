Владелицу «Булгарии» выпустили из колонии на 6 лет раньше из-за закона о пересчете сроков

Главный фигурант дела о крушении теплохода «Булгария», экс-директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина освободилась из колонии на шесть лет раньше положенного срока и вернулась в Казань.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН РФ по Чувашии, Инякину освободили по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что главному фигуранту дела о крушении «Булгарии» Светлане Инякиной в рамках юбилейной амнистии сократят неотбытый срок на треть.

Напомним, пассажирский теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. На борту находился 201 человек. 122 из них погибли, в том числе 28 детей. Светлана Инякина, субарендатор теплохода, была главным подозреваемым по делу. Суд назначил ей наказание в 9,5 лет колонии.