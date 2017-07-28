Совещание в Болгаре: гостиница «Кул Гали» готовится к приему гостей, на очереди – баня и хранилище памятных камней

19:51, 28.07.2017 25 4
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по вопросам строительства гостиницы «Кул Гали» и благоустройству набережной Волги в Болгарском историко-археологическом комплексе.

Совещание началось в здании гостиничного комплекса, затем Минтимер Шаймиев посетил хранилище эпиграфических памятников с территории Болгарского городища, прошел по набережной Волги, где пообщался с участниками Международного волонтерского лагеря под эгидой ЮНЕСКО.

комментарии 4

комментарии

  • Артур Горький 28 июля
    А что за красивая девушка в черном на 6 фотографии?
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  • Анонимно 29 июля
    Что там за девицы ходят?
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    Анонимно 29 июля
    Девицы везде ходят - ходят, где хотят.
    Без девиц венчурно-инновационный капитализм просто пропадет.

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  • Анонимно 02 окт
    еще один кул шариф
    Ответить
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