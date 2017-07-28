Совещание в Болгаре: гостиница «Кул Гали» готовится к приему гостей, на очереди – баня и хранилище памятных камней

Сегодня госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по вопросам строительства гостиницы «Кул Гали» и благоустройству набережной Волги в Болгарском историко-археологическом комплексе.
Совещание началось в здании гостиничного комплекса, затем Минтимер Шаймиев посетил хранилище эпиграфических памятников с территории Болгарского городища, прошел по набережной Волги, где пообщался с участниками Международного волонтерского лагеря под эгидой ЮНЕСКО.
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