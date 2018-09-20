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Промышленность

«Татспиртпром» начнет поставлять водку в Италию в ближайшее время

11:34, 20.09.2018
«Татспиртпром» начнет поставлять водку в Италию в ближайшее время
Фото: pixabay.com

«Татспиртпром» планирует поставить первые 15 тыс. бутылок водки «Tundra» объемом 0,7 и 0,5 л. в Италию в ближайшее время.

Продажа будет производиться через «Elegance distributors» — крупнейшего поставщика алкоголя в системе HoReCa в Италии. С компанией «Татспиртпром» подписал соответствующее соглашение, передает пресс-служба татарстанского производителя.

Ранее гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов показал президенту Татарстана Рустаму Минниханову виски Glen Rivers и Eglinton.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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