Госзакупки: на казанский волейбол — миллиард и «Супер-крылья» на татарском

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Спонсор недели: миллиард волейбольному «Зениту»

Самым крупным тендером недели в Татарстане стал заказ дочернего предприятия российского газового монополиста — ООО «Газпром трансгаз Казань». Компания собирается выделить 1,11 млрд рублей на спонсорскую и другую рекламу. Закупка, о которой было объявлено 12 декабря, будет осуществлена у единственного поставщика.

Имя этого поставщика в документации не раскрывается, однако из проекта договора можно понять, что речь идет о спонсорстве волейбольного клуба «Зенит-Казань», спонсором которого и является предприятие «Газпрома». Указано, что реклама должна распространяться в рамках соревнований по волейболу. В 2017 году волейбольному клубу в рамках договора на спонсорскую рекламу было выделено лишь 956 млн рублей.

2. Аренда недели: полигон «Восточный» за 472 млн рублей

Самым крупным тендером недели, связанным с арендой, стал заказ управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Компания заплатит сумму в 472 млн рублей за предоставление во временное владение и пользование объектов недвижимости — полигона твердых бытовых отходов «Восточный». Соответствующий тендер был объявлен 12 декабря. Как и в случае с «Газпромом», он будет проведен в формате «у единственного поставщика». Этим поставщиком станет одноименное предприятие — ООО «ПЖКХ».

На полигоне утилизации твердых бытовых отходов «Восточный», расположенном на Мамадышском тракте, предполагается утилизировать отходы IV—V классов опасности. Фото Максима Платонова

Договор аренды будет заключен сроком до 31 декабря 2022 года. Согласно проекту договора, на полигоне утилизации твердых бытовых отходов «Восточный», расположенном на Мамадышском тракте, предполагается утилизировать отходы IV—V классов опасности.

Управляющая компания является 100% «дочкой» ООО «РТ-Инвест Финанс», зарегистрированной в Москве и принадлежащей Андрею Шипелову и АО «РТ-Инвест». Информация о владельцах последнего недоступна. Директор УК «ПЖКХ» — Сергей Богатов, учредитель ООО «Бизнес консалт», «Татэкопромсток» и «Казанской управляющей компании». ООО «ПЖКХ», у которого будет арендован полигон, зарегистрировано в Казани, владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Николай Мосалев, Екатерина Шипелова и закрытый паевый инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «РТ-Инвест Глобальный технологический III».

Напомним, в этом году после закрытия Самосыровской свалки коммунальные отходы стали вывозить на вторую «карту» полигона «Восточный». ООО «ПЖКХ» назывался частным инвестором, на средства которого и построен «Восточный». Всего у полигона должно быть четыре «карты» общей площадью в 40 га — этого должно хватить на 15 лет.

Топливо предназначается для нужд Казанского авиационного завода имени Горбунова. Фото Максима Платонова

3. Топливо недели: тысяча реактивных тонн для Казанского авиационного завода

ПАО «Туполев» собирается заплатить сумму в 45,5 млн рублей за поставку реактивного топлива. Информация об этом была обнародована 13 декабря, заявки принимаются до 21 декабря, а итоги будут подведены 26 января.

Как следует из документации, топливо предназначается для нужд Казанского авиационного завода имени Горбунова. В спецификации можно узнать, что «Туполеву» понадобится 1000 тонн реактивного топлива марки РТ. Каждая тонна будет стоить, таким образом, 45,5 тыс. рублей. Срок, в течение которого топливо должно поставляться, не указан.

4. Аттракцион недели: свадебная карусель для челнинского парка

Тем временем МУП «Парк культуры и отдыха» из Набережных Челнов собирается купить аттракцион. Об этой закупке стоимостью в 8 млн рублей стало известно 11 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 декабря, а аукцион состоится 9 января 2018 года.

Аттракцион должен быть поставлен по адресу: проспект Мира, 81 — там находится Парк Победы, которому в июне 2016 года выделили танк Т-34. Из технического задания следует, что аттракцион представляет собой вращающуюся платформу с одновременно вращающимися с ней фигурами и качающимися фигурами лошадей (при этом файл с описанием называется «Свадебная карусель»). Диаметр аттракциона составит 13 метров, высота — 6,2 метра. Одновременно на карусели смогут находиться 39 человек. На большом круге должны быть установлены следующие фигуры: жеребята, две лошади, карета, колесница, палантин. На среднем круге — слон, лошадь, жеребята. На малом круге — лошадь и жеребята.

Проживание волонтеров Кубка конфедераций, прошедшего в 2017 году, обошлось Деревне Универсиады в 3,7 млн рублей. Фото Романа Хасаева

5. Проживание недели: 5,7 миллиона на проживание волонтеров чемпионата мира

В России полным ходом идет подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет летом. По этой причине ГАУ Татарстана «Деревня Универсиады» собирается заплатить сумму в 5,7 млн рублей за услуги проживания волонтеров чемпионата мира. Закупка была объявлена 12 декабря, она будет произведена у единственного поставщика — Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, которая расположена там же, в Деревне Универсиады.

Никаких подробностей закупки нет, кроме извещения о проведении закупки у единственного поставщика, в документации нет никаких файлов. Впрочем, из информации о договоре можно узнать, что начало исполнения договора назначено на 28 мая, а окончание — на 8 июля 2018 года. Напомним, проживание волонтеров Кубка конфедераций, прошедшего в 2017 году, обошлось Деревне Универсиады в 3,7 млн рублей.

6. Инфраструктура недели: выявить уязвимости казанских мостов

А вот МКУ «Комитет внешнего благоустройства Казани» задумался об обеспечении безопасности транспортной инфраструктуры Казани. Для этих целей муниципальное ведомство собирается заплатить 4,2 млн рублей за разработку проектно-сметной документации по мостам «Адмиралтейский», «Кремлевский» и «Обходной» (Третья транспортная дамба). Конкурс был объявлен 8 декабря, заявки принимаются до 25 декабря. Аукцион состоится 28 декабря.

В рамках работ исполнитель должен будет изучить результаты оценки уязвимости объектов, визуально обследовать сооружения, а также определить необходимый состав инженерно-технических систем защиты. Также исполнитель должен будет получить технические условия от собственников инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2018 года.

Ведомство собирается заплатить 4,2 млн рублей за разработку проектно-сметной документации по мостам «Адмиралтейский», «Кремлевский» и «Обходной» (Третья транспортная дамба). Фото skyscrapercity.com (baralgin)



7. Дебаты недели: миллионы на разговоры о «России — стране возможностей»

Федеральное агентство по делам молодежи, также известное как Росмолодежь, готовится провести студенческие дебаты в 10 регионах России, включая Татарстан. Согласно данным тендера, опубликованного 8 декабря, дебаты называются «Россия — страна возможностей». На их проведение будет выделено 2,5 млн рублей, заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 декабря, а аукцион состоится 21 декабря.

Дебаты состоятся, помимо Татарстана, в Самарской, Нижегородской, Томской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Конкретные действия, которые должен будет совершить исполнитель, не указаны. Также не удалось узнать, в какой пропорции финансирование будет разделено между регионами.

8. Авиация недели: «Аэрофлот» отремонтирует помещения для линейной станции в Казани

Главная авиакомпания страны, ПАО «Аэрофлот», собирается заплатить 2,3 млн рублей за капитальный ремонт помещений для линейной станции в Казани, о планах открытия которой стало известно в апреле 2016 года. Информация о закупке появилась 12 декабря. Она будет произведена у единственного поставщика — ООО «Плаза Констракшн». Единственное российское юрлицо с таким названием зарегистрировано в Москве на Звездном бульваре, его учредитель и директор — Ильдар Гимадеев (также — учредитель ООО «Ростпроект»).

В рамках закупки исполнитель должен будет провести капремонт помещений общей площадью в 103,6 кв. м — семи комнат, а также лестничного марша между первым и вторым этажами в здании авиационно-технического комплекса в Международном аэропорту «Казань».

Cудя по всему, речь идет о мультсериале совместного производства Южной Кореи, Китая и США. Фото youtube.com

9. Перевод недели: мультфильм о самолетах на татарском

Примерно такую же сумму татарстанское Министерство образования и науки собирается потратить на поставку татарских версий зарубежных мультфильмов. За эти услуги ведомство готово заплатить около 2,1 млн рублей единственному поставщику. В 500 тыс. рублей обойдется приобретение прав, в 946 тысяч — услуги студии звукозаписи, в 237 тысячи — накладные и организационные расходы, в 135 тысяч — вознаграждение актерам. О закупке стало известно 11 декабря.

Единственным поставщиком стало казанское ООО «Наследие нашего народа», зарегистрированное в 2010 году и принадлежащее Рустаму Сарварову. Помимо этой компании, Сарварову принадлежат также по 5% в ООО «Газобетон» (вместе с Борисом Филипповым) и «Аксу» (вместе с Ладой Муриной, Алексеем Колесовым, Ринатом Гиниятовым, Ренатой Кузнецовой и Анастасией Кудряшовой), числится он и одним из учредителей региональной общественной организации «Развитие культурного наследия «Наши Корни» Республики Татарстан», а также в АНО «Центр поддержки национальных проектов».

Согласно техническому заданию, «Наследие нашего народа» сделает переводы 52 серий мультипликационных фильмов «Супер-крылья». Любопытно, что в техническом задании эти фильмы указаны как «отечественные», хотя, судя по всему, речь идет о мультсериале совместного производства Южной Кореи, Китая и США. Главные герои мультсериала — самолеты.

10. Автобусы недели: «Башавтотранс» заплатит челнинскому вокзалу

Государственный перевозчик из соседнего Башкортостана — «Башавтотранс» — собирается заплатить 428 тыс. рублей за услуги автовокзала, в том числе услуги инфраструктуры на автовокзале в Набережных Челнах. Соответствующий тендер был обнародован на портале госзакупок 11 декабря. Заявки принимаются до 21 декабря.

«Башавтотранс» собирается заплатить 428 тыс. рублей за услуги автовокзала. Фото ufavesti.ru

Из технической документации следует, что в основном от исполнителя будет требоваться продавать билеты. Помимо этого, от него требуется наличие инфраструктуры — перронов, помещений, общественных туалетов (вероятно, такие услуги на автовокзале Набережных Челнов может предоставить только собственник автовокзала). Любопытно, что указанный в проекте договора срок действия — до 31 марта 2018 года. При этом, согласно техническому заданию, исполнитель должен будет продать около 2,4 млн билетов на перевозку пассажиров (плата за продажу каждого билета — всего 17 копеек) и еще около 42 тысяч билетов на перевозку багажа (плата за каждый — 50 копеек). Как «Башавтотранс» собирается реализовать в Набережных Челнах за три месяца такое количество билетов и почему продажа их стоит так недорого, — неясно.