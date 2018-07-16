На шаг ближе к реформе: жителей Авиастроя первыми научат разделять мусор

На территории района пилотный проект стартует уже 1 августа — устанавливают свыше 400 контейнеров для двух видов фракций

Фото: Максим Платонов

В Казани подводят итоги ЧМ по футболу и готовятся начинать масштабную работу по сортировке мусора. Если по первому пункту все новости выглядят позитивно — 300 тысяч болельщиков, практически полная загрузка гостиниц и тонны съеденной еды с сотней тысяч литров выпитого пива на фан-фесте, то со второй темой все гораздо сложнее. Готовясь к российской «мусорной реформе» в 2019 году, исполком города решил апробировать первые ее наработки на жителях Авиастроительного района. К 1 августа на его территории появятся сотни контейнеров для раздельного сбора мусора, пока только под два вида фракций: сортируемую и несортируемую. Но власти обещают, что дальше будет больше. Подробности в материале «Реального времени».

Задержавшиеся колумбийцы и щедрые австралийцы

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города подводили итоги чемпионата мира по футболу. Так, Казань за время мундиаля приняла около 300 тысяч болельщиков, 65% из которых — граждане других стран. Дольше всего в столице республики находились колумбийцы — они отдыхали чуть больше недели. Вместе с австралийцами колумбийцы, кстати, стали самыми многочисленными группами болельщиков. Если первых прилетело порядка 6 тысяч человек, то вторых — 11 600 человек. На «Казань Арене» за своих болели также по 5,5 тысячи бразильцев и иранцев и около тысячи испанцев. Они в среднем провели в Казани по четыре дня.

Фан-фест за 26 дней принял более 800 тысяч человек, став третьей площадкой болельщиков в России по посещаемости. Больше всего фанатов зона вместила во время матча Россия — Хорватия, когда при загрузке в 25 тысяч за футболом наблюдала 31 тысяча человек. В целом три раза вход на фан-фест даже пришлось ограничивать — все из-за огромного количества желающих на него попасть.

Обозначить экономический эффект от ЧМ, по словам Романа Ивачева, начальника отдела реализации спортивных проектов исполкома Казани, не представляется возможным, поскольку это закрытая информация. Но только на фан-фесте болельщики съели 30 тысяч хот-догов, 20 тысяч порций картофеля фри и 8 тысяч тарелок с томатной тортильей с курицей и сыром. Пива во время просмотра выпили 200 тысяч бутылок. Вода пользовалась гораздо меньшей популярностью — всего было куплено 33 тысячи бутылок.

Дольше всего в столице республики находились колумбийцы — они отдыхали чуть больше недели. Фото Максима Платонова

— Посетители фан-феста выпили порядка 100 тысяч литров пива и съели около 70—80 тонн еды, — подсчитал Ивачев.

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, что в среднем болельщики оставляли в Казани порядка 35—37 тысяч рублей. В ресторанах больше всех тратили австралийцы — у них средний чек составлял 4—5 тысяч рублей за поход.

В гостиницах ЧМ ожидания оправдал — как призналась Санникова, местные отельеры остались довольны результатами. Средний процент загрузки гостиниц и хостелов города составил 81%, в дни проведения матчей — 91,5%. Практически полностью все отели были заполнены в день последнего в Казани матча — 6 июля. Когда Бельгия сыграла с Бразилией, процент загрузки достиг небывалых 99%. Для тех, кто предпочел ночевать в автодомах, были организованы автокемпинги. И не зря — в 16 домах на колесах там жили 64 человека.

По Баумана и Казанскому кремлю за время мундиаля прошли 297 тысяч туристов. На красных двухэтажных автобусах по городу прокатились 8 тысяч человек, 46% из которых — иностранцы. Понравилась гостям республики и новая туристическая услуга — катание и фотографирование в национальных костюмах на рикше — ею воспользовались 1 200 человек.

Как рассказал Искандер Гиниятуллин, контейнеры с желтыми наклейками предназначаются для сбора сортируемых чистых сухих отходов, которые подходят для дальнейшей переработки. Фото kzn.ru

Жителей Авиастроя научат сортировать мусор

ЧМ дал России, и в том числе Казани, как материальное наследие, так и репутационные плюсы. Но мундиаль ушел, а проблемы в регионах остались. В частности, по-прежнему остро стоит вопрос с утилизацией мусора. Между тем в Татарстане начали готовиться к вступлению в силу федерального закона, который предполагает, что с 1 января 2019 года вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) займутся региональные операторы. От регионов это потребует долгожданного перехода на раздельный сбор мусора, проект в республике планируют полностью реализовать к 2022 году.

Приучать казанцев разделять отходы решили с Авиастроительного района, где с 1 августа этого года вводится пилотный проект по сортировке мусора. Территорию выбрали для обкатки системы потому, что в этом районе меньше всего мусоропроводов в жилых домах. Во дворах под управлением УК Авиастроительного района на 109 контейнерных площадках установят 428 контейнеров. Часть из них будет с серыми наклейками, часть — с желтыми.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин, контейнеры с желтыми наклейками предназначаются для сбора сортируемых чистых сухих отходов, которые подходят для дальнейшей переработки. К ним относятся бумажная продукция, картон, стекло, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и пленка, железо (например, банки из-под напитков). В контейнеры с серыми наклейками можно будет выкидывать несортируемые влажные и прочие отходы. Это пищевые отходы, журналы, рекламные буклеты, плакаты из глянцевой бумаги, пенопластовые лотки, в которых продается готовая продукция, упаковки «тетрапак», одежда, текстиль, обувь, подмоченный картон и так далее.

Перерабатываемые отходы впоследствии будут отправляться на сортировочные станции для отправки на переработку. Несортируемые же отходы пойдут на полигон ТБО для захоронения. Фото Максима Платонова

С картинками для непонятливых и пропагандой сортировки

Планируется, что перерабатываемые отходы впоследствии будут отправляться на сортировочные станции для отправки на переработку. Несортируемые же отходы пойдут на полигон ТБО для захоронения.

— Там отработаем ошибки, поймем, на что надо обратить внимание, и я уже говорил, что в дальнейшем будем расширять номенклатуру сбора, разделять фракции. Пока мы приняли решение делить только на сухие и влажные, чтобы обеспечить наибольшее количество сортировки, — отметил Гиниятуллин.

В дальнейшем подобная практика будет вводиться по всей Казани — если все пройдет без сбоев, то до конца года сортировка мусора будет введена и в других районах. Правда, без понимания важности разделения мусора у населения пилотный проект обречен на провал. Пропагандировать сортировку отходов планируется с помощью раздачи листовок, развешивания объявлений и баннеров. На контейнерах же появятся надписи на русском и татарском, а для самых непонятливых нарисуют мусор, который можно в них выкидывать.

Кроме того, исполком Казани объявил конкурс на покупку более 80 экобоксов для сбора опасных отходов, к которым относятся батарейки, ртутные, люминесцентные энергосберегающие лампы и градусники. 10 из них также отправятся в Авиастроительный район в места наибольшего трафика жителей. Этот вид отходов в дальнейшем будут вывозить на переработку на специализированные предприятия.

Пока же в Казани, по словам Гиниятуллина, почти треть дворов оснащена 1600 емкостями для сбора полиэтиленовых бутылок. Фото vk.com

С ПЭТ-бутылками ситуацию «стараются исправить»

Пока же в Казани, по словам Гиниятуллина, почти треть дворов оснащена 1600 емкостями для сбора полиэтиленовых бутылок. Впрочем, зачастую их не вывозят — многие из контейнеров заполнены, и людям приходится оставлять ПЭТ-бутылки рядом с мусорками. Отвечая на вопрос «Реального времени», заместитель руководителя исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства пояснил, что в администрации в курсе этой проблемы и пытаются с ней бороться.

— Мы стараемся реагировать на эту ситуацию. К сожалению, не все предприниматели, которые взялись за эту деятельность, рассчитали свои силы в полной мере. Мы знаем, что такая ситуация в городе есть, регулярно с ними встречаемся, стараемся ситуацию исправить, — пояснил спикер.

По поручению мэра Казани к началу учебного года школы оснастят контейнерами для сбора пластика и макулатуры. На данный момент в Казани работают 40 пунктов по приему вторсырья. Только за полгода 2018 года коммерческие организации и предприниматели собрали почти 9 тысяч тонн вторсырья — это в два раза больше, чем за весь прошлый год. За время ЧМ рядом с «Казань Ареной», на фестивале болельщиков и тренировочных площадках собрали более 100 тонн полезных фракций отходов.

Важность сортировки и дальнейшей переработки, пожалуй, уже никому объяснять не надо. По словам Искандера Гиниятуллина, за прошлый год в городе собрали 2 800 тонн макулатуры. На производство такого количества бумаги ушло бы 50 тысяч деревьев. Для понимания: именно столько деревьев растет в 15 крупнейших парках Казани.

— Поэтому наша задача — создать условия для сбора, сортировки и переработки отходов, формировать навыки обращения с отходами населения. Я призываю руководителей, присутствующих в этом зале, начать внедрять раздельный сбор отходов в своих подразделениях и на предприятиях. На примере Комитета ЖКХ могу сказать, что сбор макулатуры и пластика, организованный в комитете более двух лет назад, позволил исключить из расходной части бюджета плату за вывоз отходов, — рассказал заместитель руководителя исполкома Казани.