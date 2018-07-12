Хаммам, снежная, булгарская, русская… Шесть видов бань Болгара под одной крышей, или С легким паром!

В древнем городе при новом отеле строят спа-комплекс, куда, как и поручил Шаймиев, первым отправится совет фонда «Возрождение»

Фото: Михаил Козловский

В Болгаре в этом месяце готовятся сдать гостиничный комплекс «Кул Гали». Как выяснило «Реальное время», при отеле уже построен спа-комплекс, где на выбор предлагается шесть видов бань: от аналога той, что была в Белой палате древнего города, до турецкого хаммама, традиционной, снежной и других. Словом, здесь порадуют даже самых изощренных любителей попариться. Подробнее о строительстве комплекса и первых гостях — в материале «Реального времени».

Финишная прямая

Строительство гостиничного комплекса «Кул Гали» в Великом Болгаре вышло на финишную прямую. Отель начали возводить в 2015 году, и хотя работы и шли ударными темпами, сроки пришлось несколько раз сдвигать. Изначально сообщалось, что объект сдадут в эксплуатацию к июню 2017 года, позднее заговорили о конце лета. Как рассказала «Реальному времени» директор фонда «Возрождение», заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, сдать отель планируют уже в этом месяце:

— Мы в июле сдаем гостиницу, работы уже все на выходе. Безусловно, такой отель должен быть протестирован, поэтому создана управляющая компания. Она после подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию приступает к своей работе, и от того, насколько эффективно сумеет провести этот организационный момент, будет зависеть уже и дата ввода. Но в любом случае это состоится в этом году, — сообщила собеседница издания.

При создании комплекса равнялись на опыт восточных стран, близких по культуре Болгару и где развит гостиничный бизнес, например, на Эмираты. Но интересовали проектировщиков совсем не современные гостиничные комплексы, а отели, связанные с исторической темой. Сложнее всего для возведения «Кул Гали» оказалось найти квалифицированных специалистов, готовых переехать на время в Великий Болгар.

Как рассказала Татьяна Ларионова, сдать отель планируют уже в этом месяце. Фото Олега Тихонова

— Строительство ведется не в Казани, не в Челнах и не в Нижнекамске, где есть производственные силы. Конечно, сложности были — такое количество строителей, которые работают там, найти в Болгаре и вблизи расположенных районах невозможно. Привлекать на работу абы кого тоже было нельзя, поэтому из Казани приезжали квалифицированные строители, они жили там достаточно продолжительное время, — рассказала Татьяна Ларионова.

Шесть бань и хаммам по типу стамбульского

Быстрее всех к сдаче подготовили спа-комплекс, где можно будет отдохнуть телом и душой в бане — аналоге Белой палаты XIV века. Здесь стоит напомнить историю появления этого объекта — соответствующее поручение дал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на одном из заседаний совета фонда «Возрождение» в марте прошлого года:

— Думаю, что в конце будущего года мы пригласим членов попечительского совета в Болгар на хаммам. Женские дни проведем отдельно, мужские — отдельно. Чтобы прочувствовать эти традиции: еще римско-греческие, татарские и булгарские. Это все будет представлено — как в Белой палате. Я только вчера читал про историю хаммама. Ну, действительно, на свете столько богатства! Парень Ногманов про хаммам написал в материалах «Реального времени». Я по ночам читаю, а утром на работу иду. Ну в 80 лет так бывает, оказывается, — улыбнулся Минтимер Шаймиев.

По словам Государственного Советника, воссоздание хаммама в Болгаре позволит повысить уровень гостиничного обслуживания. Это важный объект комплекса, поэтому строителей зря не торопили: «Выдающееся место, красивейшее. Много будет желающих поехать, погостить, посмотреть. Все эти условия создаются благодаря «Татнефти» и ТАИФу», — поблагодарил тогда инвесторов Шаймиев. Сказано — сделано: в Болгаре построили спа-комплекс с учетом опыта разных стран.

По словам Минтимера Шаймиева, воссоздание хаммама в Болгаре позволит повысить уровень гостиничного обслуживания. Фото shaimiev.tatarstan.ru



— Самым первым готовым блоком стал именно спа-комплекс. В первую очередь при его строительстве мы равнялись на свою историю. Благо у нас и историки, и археологи имеют по Болгару колоссальное количество работ, поэтому прежде всего опирались на исторические материалы. У нас раньше были караван-сараи — это та же гостиница. Более того, в Болгаре есть малый городок — это как раз место, которое было, скажем, карантинным корпусом. Для того чтобы попасть непосредственно на городище, размещались там, проходили санитарный контроль и так далее. Это была своего рода гостиница. То есть прежде всего мы изучали историю самого Болгара, — поделилась директор фонда «Возрождение».

Татьяна Ларионова рассказала, что посетителей спа-комплекса ожидает несколько приятных сюрпризов. Всего будет шесть видов бань и один хаммам, который строили, ориентируясь на старинный хаммам в Стамбуле. В свою очередь, такое разнообразие бань объясняется желанием угодить разным группам клиентов.

— Но мы же понимаем, что приедут люди, которые хотят и более современных традиционных бань, не обязательно восточной культуры. Даже русская баня здесь должна быть. Мы смотрели и опыт Германии — как там развиты спа-комплексы, чтобы это работало на здоровье людей, которые сюда приезжают. Многое, может быть, заимствовали, но, тем не менее, от традиций Болгара не уходили, — отметила собеседница издания.

Среди других видов бань будет даже снежная. Кроме того, в одной из них можно будет увидеть карту городища. Впрочем, всех секретов президент фонда раскрывать не стала: «Я, конечно, не ездила по миру, не избалована посещением каких-то отелей — не было в моей жизни этого, но то, что я вижу в Болгаре, вызывает одно желание — как можно скорее испытать это в качестве гостя, заселившегося в гостиницу».

В одной из бань можно будет увидеть карту городища. Фото shaimiev.tatarstan.ru



Ресторан пока без бренда

В самой гостинице по плану появится ресторан. Впрочем, пока местные рестораторы не спешат открывать в знаковом для Татарстана месте еще одно свое заведение.

— Вообще, всем интересно и привлекательно, но учитывая, что это все-таки достаточно далеко от Казани, тех, кто пришел и сказал: «Мы будем открывать», к сожалению, пока нет. Хотя условия изучают многие, очень многие, — комментирует Татьяна Ларионова.

Кстати, изначально сообщалось, что управлять гостиничным комплексом будет Korston Group. Но сейчас известно, что специально для этих целей было создано акционерное общество. Будет ли именно оно заниматься отелем в Болгаре, станет известно по итогам соответствующих торгов.

Напомним, что стоимость работ по созданию гостиничного комплекса не называлась, но сообщалось, что затраты уже составили около 1 миллиарда рублей. Основными спонсорами выступили ОАО «ТАИФ» и ПАО «Татнефть», а инженерные сети проводили ООО «Газпром трансгаз Казань» и ОАО «Сетевая компания». Сколько конкретно средств направил ТАИФ на создание отеля, подсчитать сложно, поскольку полученное финансирование распределял между объектами республиканский фонд «Возрождение». Только в 2017 году группа компаний направила в организацию 1,4 млрд рублей на финансирование реставрационных и строительных работ в Болгаре (включая гостиницу, Исламскую академию), а также на собор Казанской иконы Божией Матери. С 2012 года на эти цели общим счетом ТАИФ направил более 2,8 млрд рублей.

Основными спонсорами создания гостиничного комплекса выступили ОАО «ТАИФ» и ПАО «Татнефть». Фото Максима Платонова

