В НКЦ «Казань» разместится нацбиблиотека РТ

В здании НКЦ «Казань» площадью 12 тыс. кв. м может разместиться национальная библиотека Татарстана, для которой не могут построить новое здание уже около 15 лет.

«Я был в отпуске, главный инженер доложил, что 4 августа пришли представители Минстроя РТ, показали эскизное предложение и предупредили: на сборы дают две недели. Как руководитель я еще ни одного документа в глаза не видел и не подписывал. Но как такой большой музей, как наш, в одночасье выселить?», — приводит «Вечерняя Казань». слова и. о. директора НКЦ «Казань» Наиля Зиатдинова.

По словам замдиректора НКЦ по культурно-массовой работе Халисы Исмагиловой, НКЦ могут передать здание Национальной библиотеке.

Отмечается, что в июне более 300 сотрудников НКЦ подписали уведомления о том, что с 1 сентября условия их труда изменятся. При этом трудовой коллектив не понимает дальнейшего развития ситуации. Чиновники, начиная от управления культуры Казани и заканчивая Минкультом РТ, на запросы журналистов не отвечают.