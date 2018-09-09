Башкирская неделя: снова «Сода», не извинившийся Белый, выборы и землетрясение

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На прошедшей неделе «Башкирская содовая компания» впервые решила дать пресс-конференцию по поводу разработки шиханов. Представители «Соды» вновь попытались убедить противников передачи Тратау в необходимости этого шага. Сегодняшние выборы в Госсобрание — Курултай РБ также привлекают внимание. Пока «Реальное время» анализировало лозунги кандидатов, в Уфе задержали члена ЦИК РБ по подозрению во взяточничестве. Республику затронуло и землетрясение, произошедшее на Урале. Юрий Дудь выпустил интервью с Русланом Белым, где спросил комика и о скандале вокруг Салавата Юлаева. Также в Башкирии можно отметить продолжение истории с лекарствами для льготников, штраф для пилота вертолета, приземлившегося в стерлитамакском дворе, льготы для «предпенсионеров» и диссертацию бывшего главы УФСКН по РБ

«Сода» уполномочена заявить

Руководство АО «Башкирская содовая компания» впервые провело масштабную пресс-конференцию, посвятив ее разработке шиханов. Гендиректор «Соды» Ан Ен Док и его заместитель Марина Бортова ответили на вопросы журналистов и постарались максимально аргументировать необходимость передать предприятию новую гору.

Позиция БСК однозначна: других альтернатив для добычи сырья у компании нет, и если она не получит Тратау (Торатау), то в скором времени производство придется законсервировать.

Стоит отметить, что после этой встречи часть блогеров, защищавших гору, перешли на сторону «Соды». Таким образом, пресс-конференция сыграла на руку пиарщику (к слову, БСК не жалеет на это денег, достаточно почитать интервью нанятого СММщика). Однако ряд активистов продолжил нападки на БСК с новой силой.

Также промышленники рассказали, что при объединении «Соды» и «Каустика» в 2013 году акционеры БСК передали в собственность республики здание «Конгресс-холла» в Уфе. Это можно расценить как намек на предательство властей Башкортостана, которые на сегодня выступают защитниками шиханов.

Ирек Ялалов, входящий в первую тройку списка республиканского отделения «Единой России» на этих выборах, подтвердил, что получал предложения о переходе в федеральную власть. Фото ufacity.info



Алга на выборы

Сегодня, в Единый день голосования, в республике проходят выборы в Госсобрание — Курултай РБ. Кандидаты подошли к этому дню с различными лозунгами, которые проанализировали для «Реального времени» уфимские политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов. Любопытными стали такие тексты, как «Приеду! Узнаю! Посажу!», «Хочу дожить до пенсии!» и явно позаимствованный у татарстанских соседей лозунг «Беҙ булдырабыҙ!».

На этой неделе мэр Уфы Ирек Ялалов, входящий в первую тройку списка республиканского отделения «Единой России» на этих выборах, подтвердил, что получал предложения о переходе в федеральную власть. Напомним, что после выдвижения Ялалова появились слухи о его возможном переходе в Совет Федерации.

Взятка в ЦИК РБ

А за несколько дней до выборов в Уфе следователи задержали одного из членов Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса. Он подозревается в передаче взятки одному из своих однопартийцев. Последний должен был за 100 тысяч рублей заменить нескольких наблюдателей на избирательных участках.

Уфимский политолог Дмитрий Казанцев написал для «Реального времени» колонку, в которой попытался разобраться в истоках произошедшего скандала.

На Урале и в Башкирии 5 сентября зафиксировали сильное для этого региона землетрясение. Фото 74.mchs.gov.ru

Землетрясение

На Урале и в Башкирии 5 сентября зафиксировали сильное для этого региона землетрясение. Наблюдалось два толчка. Первый зафиксирован в 03.58 по местному времени. Эпицентр был на глубине десяти км, на расстоянии 7 км от Катав-Ивановска (Челябинская область), в 133 километрах от Уфы. Магнитуда землетрясения составила 5,5.

Второй толчок произошел уже в 12.27 (10.27 мск) Очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 21 километре от Катав-Ивановска.

Завкафедрой геологии и геоморфологии БашГУ Исхак Фархутдинов пояснил «Реальному времени», что землетрясение на Урале — стандартный процесс.

Белый пояснил за Салавата

На этой неделе Юрий Дудь выпустил новый эпизод своего проекта на YouTube, взяв интервью у комика Руслана Белого. Беседа не обошлась без вопросов о ситуации вокруг шутки о Салавате Юлаеве.

Белый неубедительно пояснил, что не пытался пошутить о башкирском герое, а хотел транслировать мысль о различных трактовках одних и тех же событий. Он назвал эту часть выступления троллингом власти.

При этом артист так и не извинился перед теми, кого оскорбили слова Белого (в основном это были представители башкирской общественности).

Также комик рассказал о ситуации, когда участники уфимской бойцовской команды «Тархан» явились на его выступление в Ульяновске. Он признался, что сидел в номере, пока с «пацанами из Башкирии» общался его директор. Напомним, руководитель артиста обещал, что в течение недели комик принесет официальные извинения за нелестные высказывания о национальном герое и издевательские слова в отношении башкирского народа и языка.

В Башкирии, наконец, оштрафовали пилота вертолета, который приземлился в одном из дворов Стерлитамака. Фото: скриншот видео youtube.com

Льготы, вертолет в Стерлитамаке и диссертация экс-главы УФСКН по РБ

В пятницу, 7 сентября, Госсобрание республики приняло законопроект о сохранении региональных льгот для тех, кого теперь стали называть «предпенсионерами». Все льготы, за которые отвечает республика, по-прежнему будут действовать для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55.

В то же время СМИ сообщают о продолжении проблем с лекарствами для льготников. Пациенты с легочной гипертензией стали получать дженерики вместо оригинальных лекарств. Они жалуются, что новые препараты не помогают, и пытаются продавать их через интернет, чтобы купить прежние медикаменты.

Глава РБ Рустэм Хамитов поддержал идею включения БСТ (Башкирское спутниковое телевидение) в цифровой мультиплекс. Он заявил, что за пределами республики люди также хотят смотреть передачи на башкирском.

В Башкирии, наконец, оштрафовали пилота вертолета, который приземлился в одном из дворов Стерлитамака. Ему пришлось заплатить 25 тысяч рублей. Напомним, что вертолет принадлежит предпринимателю Рустаму Аннамурадову. По некоторым данным, пилот таким необычным способом доставил сына бизнесмена к бабушке.

«Диссернет» обвинил в плагиате бывшего замглавы башкортостанского управления ФСКН Андрея Кийко. Сообщество нашло «некорректные заимствования» в работе правоохранителя.