Хамитов поддержал идею включения БСТ в цифровой мультиплекс

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал идею включения БСТ (Башкирское спутниковое телевидение) в цифровой мультиплекс. Об этом он заявил в рамках медиафорума, организованного партией «Единая Россия» в Уфе.

«Очень много людей за пределами городов смотрят передачи на родном языке, воспринимают это телевидение как близкое. Мы не можем оставить наших граждан без такого вещания. Очень хорошо, что за БСТ закрепилась 21-я кнопка. В связи с этим считаю, что новый созыв Курултая должен выступить с предложением по включению как минимум одного телеканала в один из существующих мультиплексов», — приводит слова Хамитова bash.news.

