«Диссернет» уличил бывшего замглавы УФСКН Башкирии в плагиате диссертации

Один из основателей сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев опубликовал данные об исследовании диссертации бывшего заместителя начальника Управления ФСКН по Башкирии Андрея Кийко. Согласно этим данным, научная работа правоохранителя полна «некорректных заимствований».

Данные бывшего замглавы башкирского наркоконтроля Ростовцев опубликовал как иллюстрацию того, что недобросовестные юристы могут добиваться высоких постов и влиять на жизнь ученых.

Сооснователь «Диссернета» напомнил, что ФСКН запустила «дело Ольги Зелениной» и теперь ученой грозит реальный срок (вплоть до пожизненного) за предоставление экспертного мнения по расследованию ввоза в Россию кондитерского мака.

Стоит отметить, что Андрей Кийко был назначен на пост замначальника управления ФСКН по РБ в 2015 году, а уже в следующем году наркоконтроль расформировали. До этого Кийко преподавал в Стерлитамакском филиале БашГУ и учреждении допобразования ФСКН. В 2005 году научная работа Кийко заняла призовое место на конкурсе Центризбиркома РФ.

Напомним, что «Диссернет» уже находил плагиат в научных работах экс-министра экологии Татарстана Фарида Абдулганиева и главы ижевской Гордумы Олега Гарина.