В Уфе члена ЦИК задержали по подозрению во взяточничестве



Накануне, 3 сентября, в Уфе сотрудниками Следственного комитета был задержан Вадим Садыков — член Центральной избирательной комиссии РБ с правом решающего голоса от КПРФ.

По данным следствия, он предложил одному из лидеров Башкирского регионального отделения КПРФ Яну Двинскому 100 тыс. рублей за то, чтобы тот поменял наблюдателей от компартии на избирательных участках Калининского района Уфы на наблюдателей, подконтрольных местным властям, передает корреспондент «Реального времени».

При передаче денег член ЦИК заметил скрытое наблюдение, денег не отдал и пытался убежать. Садыкова задержали, но тут же отпустили, так как он носит статус спецсубъекта, и решение по таким лицам согласовывается Генпрокуратурой РФ.

Сейчас идут следственные действия.