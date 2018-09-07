Башкирия сохранила региональные льготы для людей 55-60 лет

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на заседании в пятницу приняли законопроект о сохранении региональных льгот для «предпенсионеров». Все льготы, за колторые отвечает республика по прежнему будут действовать для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55.

«Законопроект был принят в целом. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года», — говорится в сообщении республиканского парламента.

Спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев отметил, что для ветеранов труда в Башкирии предусмотрено несколько видов социальной поддержки: ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты. Ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги, полагается доплата к пенсии.

«В 2019 году на предоставление данных льгот предполагается выделение около 3,8 млрд рублей», — заявил Толкачев.