Взятка коммуниста: как в Башкирии внутрипартийная борьба обернулась коррупционным скандалом

Кто подставил члена ЦИК РБ? Разбираемся в конфликте в башкирском отделении КПРФ вокруг взятки

В Уфе сотрудники Следственного комитета задержали члена Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса от КПРФ Вадима Садыкова, который, по версии следствия, предложил одному из лидеров Башкирского регионального отделения КПРФ Яну Двинскому 100 тыс. рублей. Тот в свою очередь должен был поменять наблюдателей от компартии на избирательных участках Калининского района Уфы на людей, подконтрольных местным властям. В связи с этим уфимский политолог Дмитрий Казанцев в сегодняшней колонке «Реального времени» рассказал о затянувшемся внутрипартийном кризисе в рядах башкирских коммунистов. Также наш колумнист обозначил свое мнение по поводу скандала в вотчине Рустэма Хамитова в преддверии парламентских выборов.

Внутрипартийный кризис назревал давно

На сегодняшний день в Рескоме КПРФ сформировались несколько групп влияния, опирающихся не только на различные местные отделения, но и пользующиеся поддержкой региональных элит и представителей ЦК Компартии. Не секрет, что наиболее яркими ставленниками этих элитных групп являются лидеры партийного списка, выдвинутого недавно в башкирский парламент. Это действующие депутаты Госсобрания — Курултая РБ: руководитель регионального отделения коммунистов Юнир Кутлугужин, вице-спикер Курултая Вадим Старов и Ильгам Галин, являющийся крупным предпринимателем и руководителем Нефтекамского горкома партии.

При этом негласно действующие в республиканском отделении группы интересантов длительное время сохраняли внутрипартийный паритет, гарантом которого выступал глава депутатской фракции КПРФ в Госсобрании, бывший первый секретарь партии в Башкирии Рифгат Гарданов, скончавшийся в 2017 году. После ухода авторитетного политика регионального уровня заметно усилилось влияние руководителя Рескома КПРФ Юнира Кутлугужина. Он, как достаточно опытный политик с высоким уровнем «политической выживаемости» и хорошими навыками «челночной дипломатии», сумел найти влиятельных кураторов в лице депутата Госдумы от Башкирии, пресс-секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко и зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина. Помимо этого, лидер башкирских коммунистов постепенно окружил себя лояльными кадрами, сменив ряд опытных функционеров, даже несмотря на предстоящие значимые для партии президентские выборы и выборы депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии седьмого созыва.

Впрочем, рокировки в региональном отделение Рескома продолжились уже сменой персоналий и в партсписке для выдвижения в будущий республиканский парламент. Несмотря на согласование таких действий с центральным отделением КПРФ, место в общереспубликанском списке не устроило некоторых уважаемых партийцев, в том числе бывшего депутата Горсовета Уфы и директора крупной газоснабжающей организации Рустама Хафизова. Но на это не обратили должного внимания. Таким образом, внутрипартийный кризис назревал давно.

Юнир Кутлугужин, достаточно опытный политик с высоким уровнем «политической выживаемости» и хорошими навыками «челночной дипломатии», сумел найти влиятельных кураторов. Фото rline.tv



Далее, если заглянуть немного в историю кадровых перипетий, мы сразу увидим, что за последние полтора года из регионального отделения были «изгнаны» несколько опытных политиков и партийных функционеров. Например, после смерти руководителя депутатской фракции КПРФ в Госсобрании Рифгата Гарданова был «выдворен за пределы партийного штаба» экс-член Центризбиркома от коммунистов Геннадий Шабаев, считавшийся креатурой покойного первого секретаря коммунистов Башкирии. Аналогичным шагом стали гонения на действующего депутата Курултая, председателя профильного комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Николая Никитина. Известный врач из Стерлитамака достаточно смело выступал в стенах башкирского парламента и активно давал интервью СМИ в качестве депутата Госсобрания, став одним из немногих реальных спикеров КПРФ и оппонентов Минздрава по многим актуальным вопросам, но внутри собственной партии к концу срока депутатских полномочий оказался лишним.

В результате стремительного ухода части партактива из отделения партии их с охотой приняли к себе «Патриоты России». Причем Геннадия Шабаева не только снова выдвинули в ЦИК РБ, но и назначили замом руководителя регионального отделения, а Николая Никитина включили в региональный список этой партии на предстоящих выборах, позиционируя его в качестве чуть ли не партийного авангарда.

Как мы видим, после назначения Шабаева на руководящую должность отделения «Патриотов России» относительно невысокая активность непарламентской партии сменилась усиленным партийным строительством и в плане проведения агитмероприятий, и в части выдвижения на региональные выборы внушительного списка партийцев, зарегистрированных Центризбиркомом Башкирии.

За последние полтора года из регионального отделения были «изгнаны» несколько опытных политиков и партийных функционеров. Например, экс-член Центризбиркома от коммунистов Геннадий Шабаев. Фото mkset.ru

Антипенсионная повестка: КПРФ не потянула

Хорошим шансом завоевать симпатии местного электората для башкирских коммунистов могла стать антипенсионная повестка и создание инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста. Причем во многих крупных городах страны сторонники «красной» партии сумели оседлать социальный протест против пенсионной реформы: так, в Санкт-Петербурге они собрали 1,5 тыс. человек, в Екатеринбурге — 2—3 тысячи, в Новосибирске — 1,5—3 тысячи и т. д.

В Башкирии КПРФ, напротив, скорее проиграла протестную повестку профсоюзам: именно их инициативная группа будет собирать в Башкирии подписи за референдум по изменению пенсионного возраста, а протестные митинги республиканских коммунистов в июле показали, что региональное отделение не смогло качественно отработать явку на свое политическое мероприятие. Если сопоставить численность пришедших нескольких тысяч участников митинга федерации профсоюзов 12 июля в Уфе, то в Стерлитамаке и столице республики коммунисты не смогли показать такие же мобилизационные возможности, собрав не более 300—500 «демонстрантов». Хотя митинговая активность местных коммунистов продолжается и сейчас, партийному активу не удается вывести людей на улицу.

Отдельного изучения заслуживает размещенная на официальном сайте отделения КПРФ предвыборная программа объемом в 1,5 страницы. Подготовленный в довольно небрежной форме, даже без оформления межстрочных интервалов и с мелким шрифтом, ключевой партийный документ акцентирует внимание республиканских избирателей на антипенсионной тематике. Как и предполагалось, местные спецы из Компарии использовали в программной части только заготовки центрального штаба, практически без упоминания о выборном регионе.

Тем не менее, если на президентских выборах основная ставка делалась на «левый» электорат, активно использовалась социально-экономическая риторика, основанная на принципах равенства, то сегодня Компартия в Башкортостане обращается то к экологическим проблемам, то к проблемам инфраструктурного развития Уфы, не доводя логику своих решений до конца. При этом ни то, ни другое не является партийной «специализацией».

В Башкирии КПРФ проиграла протестную повестку профсоюзам. Фото kprf102.ru

Партсписок в Курултай: кандидаты тихо идут в расход

Не секрет, что нарушения в разных субъектах РФ могут допускать и представители партии власти, и оппозиционные организации. В республиканском отделении КПРФ это косвенно признали, решив отозвать кандидатов в двух региональных группах — в Усенской и Иремельской — после жалобы юристов регионального отделения «Патриотов России». Впоследствии окружная комиссия аннулировала регистрацию еще одного кандидата в депутаты Госсобрания РБ. На основании личного заявления был снят кандидат-коммунист, идущий по Шаймуратовскому округу №1.

Такие имиджевые потери в первую очередь негативно характеризуют качество работы юридического блока регионального отделения КПРФ, не отстоявшего интересы своего актива, либо это говорит о недостаточной компетенции последних.

Оправдываются все, но кадр-то партийный!

В апреле нынешнего года лидер коммунистов республики Юнир Кутлугужин выступает с критикой набранных членов участковых избирательных комиссий от КПРФ в Башкирии из-за проблем с подготовкой наблюдателей. Причем ситуация с путаницей в подготовке удостоверений наблюдателей и определении перечня лиц, которые имели право их подписывать от имени КПРФ, уже была как на региональных выборах в 2013 году, так и на президентских выборах 2018 года на территории Башкирии. Руководству партии тогда с большим трудом удалось их купировать, отбившись от острых вопросов СМИ, но оргвыводов оно так и не было сделало. При этом юридическая служба отделения во главе с Юрием Беляковым, как раз и отвечающая за правовое сопровождение избирательных кампаний, отбор партактива на местах и, соответственно, партийный контроль снова оставила нетронутыми, а системную проблему нерешенной, спустив весь негатив на приехавших из городов и районов местных активистов.

Поэтому вероятно, что в истории с задержанным членом ЦИК Башкирии от КПРФ усматривается скорее внутрипартийная борьба. По сути, Вадим Садыков относится к одним интересантам, а его партийный коллега Ян Двинский, возглавляющий предвыборный штаб кандидата в депутаты Госсобрания Рустама Хафизова, озвучивший, что его пытался подкупить Садыков, — к другим. При этом первый еще и обладает более высоким статусом спецсубъекта, поэтому скандал подчеркивает не только отсутствие единства в Рескоме, но и необходимость более тщательной кадровой работы, а в дальнейшем — усиления юридического блока Компартии по выработке системы отбора будущих наблюдателей и внутрипартийного фильтра собственных назначенцев в ЦИК.

Ян Двинский, возглавляющий предвыборный штаб кандидата в депутаты Госсобрания Рустама Хафизова, озвучил, что его пытался подкупить Садыков. Фото vk.com/yandvinskiy



Соответственно, противоборство групп влияния на фоне явных недоработок юристов Компартии Башкирии представляется наиболее вероятными причинами резонансного инцидента. Что касается громких слов депутатов Госдумы от КПРФ об актуальности «чистки» партийных рядов и переводе в качестве «стрелочника» Центризбиркома Башкирии, то они выглядят как минимум нелепыми. Так как под предлогом излишне конформистской позиции к оппонентам и республиканским властям Геннадия Шабаева в июле 2017 года его сменили на выходца из предвыборного штаба ЛДПР, имеющего «темные пятна» Вадима Садыкова, единогласно поддержанного руководством Компартии РБ на пост члена ЦИК региона. Он позиционировался как новый, верный товарищ, вместо предыдущего «конформиста». Кстати, в отличие от нового кадра, старый не был замешан в коррупционных историях и обладал богатым бэкграундом работы в избирательных комиссиях, еще с далекого 1996 года.

В итоге в руководстве КПРФ попытались уйти от ответственности за скандал. Пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко не придумал ничего лучшего, чем сказать, что во всем виновато окружение Вадима Садыкова, посеявшего в его правом деле тень сомнения. Комментарий зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина стал более жестким, но не убедительнее предыдущего спикера. В нем федеральный политик косвенно подтвердил внутрипартийный конфликт, высказавшись, что одного из участников разбирательства, а именно Яна Двинского, поощрят, рекомендовав на место нынешнего члена ЦИК Башкирии.