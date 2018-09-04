В Башкирии пациенты вынуждены продавать дженерики, выдаваемые им вместо оригинальных лекарств — СМИ

В Башкирии больные с легочной гипертензией стали получать дженерики вместо оригинальных лекарств. Эти медикаменты они продают, поскольку не чувствуют необходимого эффекта.

«Мне три года давали «Траклир», а сейчас выдают «Бозенекс», но этот препарат мне не подходит», — приводит портал ProUfu.ru слова одной из таких пациенток.

Она утверждает, что добилась судебного решения о получении оригинального лекарства.

«После суда «Траклир» я вообще не видела. Более того, я писала обращение в Минздрав, что мне нужен «Траклир», но из Следкома мне ответили, что я получаю «Бозенекс» на законных основаниях», — рассказала пациентка.

Отмечается, что объявлений о продаже медикаментов в РБ немало, несмотря на противозаконность подобных действий. В большинстве своем больные не знают, что нарушают закон.

В начале 2017 года вторичную легочную гипертензию исключили из перечня орфанных заболеваний, напоминает издание. После этого пациентов перевели на дженерики, от которых те отказываются.

Напомним, что в этом году проблема с обеспечением лекарствами стала одной из самых острых и обсуждаемых в Башкирии. В апреле из-за сбоев в поставках умерла пациентка с легочной гипертензией. В июне из-за общей ситуации с медикаментами для льготников был уволен директор ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Ринат Аглиев. В июле правительство республики заявило о полном решении проблемы.