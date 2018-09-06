Мэр Уфы подтвердил наличие предложений уйти в Совет Федерации

Мэр Уфы Ирек Ялалов подтвердил, что ему поступали предложения перейти в Совет Федерации.

«Последние три года ко мне поступают различные «кадровые» предложения по работе в исполнительных и законодательных органах федеральной власти. Но мы пока держимся», — ответил на вопрос о своем будущем Ялалов на форуме «Живая Уфа».

Мэра Уфы процитировал на своей странице в Facebook медиаменеджер Шамиль Валеев.

Напомним, что в Башкирии на фоне выдвижения Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ появились слухи о возможном переходе мэра Уфы в республиканский парламент. Якобы оттуда он будет назначен в Совфед.