Мэр Уфы подтвердил наличие предложений уйти в Совет Федерации
Мэр Уфы Ирек Ялалов подтвердил, что ему поступали предложения перейти в Совет Федерации.
«Последние три года ко мне поступают различные «кадровые» предложения по работе в исполнительных и законодательных органах федеральной власти. Но мы пока держимся», — ответил на вопрос о своем будущем Ялалов на форуме «Живая Уфа».
Мэра Уфы процитировал на своей странице в Facebook медиаменеджер Шамиль Валеев.
Напомним, что в Башкирии на фоне выдвижения Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ появились слухи о возможном переходе мэра Уфы в республиканский парламент. Якобы оттуда он будет назначен в Совфед.ОбществоВласть Башкортостан
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