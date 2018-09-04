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В Башкирии оштрафовали пилота, посадившего вертолет во дворе Стерлитамака

01:33, 04.09.2018
В Башкирии оштрафовали пилота, посадившего вертолет во дворе Стерлитамака
Фото: скриншот видео youtube.com

Управление Госавианадзора по Приволжскому федеральному округу оштрафовало пилота, посадившего вертолет в одном из дворов Стерлитамака, на 25 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на судно и у пилота имеется весь перечень документов, необходимых для полета.

Однако пилот вертолета Robinson R44 не согласовывал вопрос о возможности посадки воздушного судна в городской черте с администрацией Стерлитамака. Соответственно, приземление воздушного судна в жилой зоне города произведено незаконно, говорится в сообщении.

В результате в отношении пилота было возбуждено административное производство. На него наложили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что вертолет Robinson, приземлившийся в одном из дворов Стерлитамака, принадлежит предпринимателю Рустаму Аннамурадову.

Происшествия Башкортостан
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