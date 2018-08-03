Доска позора МВД Татарстана: казанские «гвардейцы», «черный мясник» и «долларовые» подполковники

За год в разработку ФСБ и Следкома попали пять групп подозреваемых во взятках силовиков, причем дважды следователи приходили именно в ОП «Гвардейский»

В Ново-Савиновский суд Казани поступили ходатайства на арест казанских «гвардейцев». Замначальника угрозыска и замначальника следствия отдела полиции «Гвардейский» подозревают в посредничестве и в получении взятки свыше 1 млн рублей. Первый признал вину полностью, второй просил считать его… мошенником — мол, деньги брал, но ничего не делал. Между тем дело «продававших смягчение статьи и освобождение» майора и подполковника стало пятым за год для МВД Татарстана. Предыдущие уроки «оборотни» не усвоили. Эксперты «Реального времени» полагают, что ситуация с коррупцией в Татарстане лучше, чем пишут СМИ, но «посадки» надо продолжать.

Актовый зал полиции стал местом коррупционных переговоров

Эта история началась 5 мая 2018 года у сетевого магазина в казанском районе Азино. 32-летний Ришат Хамидуллин, ранее судимый, поддался на уговоры приятеля, взявшего на «слабо», и выскочил из магазина с бутылками коньяка и пепси-колы, не расплатившись. У входа его ждал таксист, вызванный, по предварительным данным, тем же приятелем. Бежавшая следом продавщица видела, как нечестный покупатель плюхнулся на заднее сиденье и машина тронулась.

В тот же вечер полицейские нашли и того таксиста, и того покупателя. Первый рассказал: парень пригрозил ему ножом и велел ехать, но буквально через 100 метров решил покинуть салон. Покинул автомобиль и его приятель, к которому у полицейских следователей вопросов не появилось. Уголовное дело по факту кражи возбуждать не стали: неоплаченный товар дешевле 2,5 тыс. рублей потянул лишь на административное правонарушение. На Хамидуллина возбудили дело об угоне под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ). За подобные преступления предусмотрено наказание до 12 лет колонии.

7 мая Советский райсуд Казани по ходатайству следователя ОП «Гвардейский» арестовал подозреваемого, после чего сестра фигуранта отправилась в отдел выяснить — нельзя ли узнать, что можно сделать. В разговоре с ней, как полагают в Следкоме, 34-летний майор Даниил Гильванов, замначальника отдела угрозыска «Гвардейского», предложил смягчить обвинение брату за 400 тыс. рублей, которые «нужно будет передать» представителю следствия. По версии следствия, нужную сумму женщина передавала частями с мая по конец июля, но набралось лишь 390 тысяч. В результате обвинение Хамидуллину переквалифицировали на угон с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК). Максимальное наказание — до 7 лет колонии. Переквалификация стала возможной после того, как таксист «внезапно» сменил показания: заявил, что нож ему померещился, а у клиента в руках были ключи!

В разговоре с ней, как полагают в Следкоме, 34-летний майор Даниил Гильванов, замначальника отдела угрозыска «Гвардейского», предложил смягчить обвинение брату за 400 тыс. рублей. Фото Максима Платонова



31 июля срок ареста фигуранту был продлен до 5 сентября, а 1 августа его сестра, по новой договоренности с полицейскими, приготовила еще 640 тыс. рублей — за освобождение брата из СИЗО. Как утверждают источники «Реального времени», переговоры о передаче этой суммы майор полиции вел… в актовом зале ОП «Гвардейский». А за деньгами к дому женщины приехал вместе с 37-летним подполковником Ленаром Галяувым на его машине — Hyundai IX 35. Такого не ожидали даже сотрудники ФСБ, готовившиеся задерживать последовательно посредника и получателя.

Один «гвардеец» уже пошел под суд

Как выяснило «Реальное время», повод не доверять полицейским у женщины был: она считала, что брата обвиняют незаконно. Кроме того, его дело уже готовилось к передаче в прокуратуру и в суд. Теперь материалы полицейского расследования намерены истребовать сотрудники третьего отдела Следкома по РТ. Им поручено разбираться в очередном коррупционном скандале в полиции. Напомним, именно по результатам разработок этого отдела по расследованию важных дел глава Следкома Александр Бастрыкин трижды обращался в Квалифколлегию судей Татарстана за согласием на уголовное преследование судей — дважды получил отказ, один раз согласие.

Тот же отдел занимался делом профлидера Татьяны Водопьяновой и арских «отравителей», а еще делом задержанного в феврале этого года следователя того же ОП «Гвардейский» Марата Усманова (ныне уволенного) и адвоката Шамиля Хаялетдинова. Первого обвиняют в покушении на получение взятки в 300 тыс. рублей, второго — в посредничестве. По версии обвинения, Усманов расследовал дело гендиректора фирмы «Джунимилк» о хищении сливочного масла на 10 млн рублей, а соучредителя этой фирмы сначала допрашивал как свидетеля, а позже, посоветовав знакомого адвоката, перевел в статус подозреваемого. Уже на суде потерпевший рассказывал, что адвокат стал намекать — вопрос можно решить за 300 тысяч. 50 из них были переданы до допроса у следователя 7 февраля, остальные — сразу после него. Вину в преступлении на следствии признал лишь адвокат.

По данным «Реального времени», непосредственным начальником следователя Усманова в «Гвардейском» был подполковник Ленар Галяув, который по результатам служебной проверки получал дисциплинарное взыскание, а на следствии допрашивался в качестве свидетеля в том же третьем отделе. И после такой «профилактики» этот же руководитель взял на лапу! Со слов информированного источника, вчера на допросе замначальника следствия Галяув пытался соскочить с коррупционной статьи: признался, что хотел обманом завладеть деньгами сестры Хамидуллина, а решений по его делу не принимал. В отличие от коллеги, замначальника угрозыска Даниил Гильванов признал вину в посредничестве взяточничеству и в том, что услугу эту оказывал небезвозмездно. По версии следствия, 60 тысяч из первого транша майор взял себе, 330 тысяч отдал подполковнику.

Вчера в МВД Татарстана заявили, что служебная проверка по новому ЧП в «Гвардейском» еще идет, но решение об увольнении задержанных руководителей уже принято



Хроника коррупционных скандалов МВД

Вчера в МВД Татарстана заявили, что служебная проверка по новому ЧП в «Гвардейском» еще идет, но решение об увольнении задержанных руководителей уже принято. Наказания обещают и их начальству. Но, как показывает практика, пока все эти меры не спасают от новых ЧП. Напомним, краткую хронику последних громких задержаний и арестов офицеров полиции в Казани за год с небольшим:

июнь 2017 года: 1,2 млн рублей, «Свобода для Максютова» — экс-начальник ОП «Вишневский» Рифат Садыков и действующий замначальника отдела БГП угрозыска МВД РТ Рустем Гарипов: дело уже рассматривается судом, вину в посредничестве взяточничеству на следствии признал лишь Садыков. По версии следствия, за решение вопроса с освобождением от уголовного преследования Айдара Максютова (позже засветившегося в деле со «взяткой» двух братьев-прокуроров) полицейские запросили 2,4 млн рублей, после получения 1,2 млн был задержан Садыков, согласился на участие в оперативном эксперименте и понес деньги Гарипову, но де-факто передача не состоялась; ноябрь 2017 года: 1 млн рублей, «Изъятие 20 тонн мяса по заказу конкурента» — экс-начальник отдела экономической безопасности УВД Казани Вадим Караваев, экс-сотрудник Следкома РТ Илья Артемьев, бизнесмен Артем Мурашов: потерпевшим в этой истории был признан турецкий бизнесмен, чей качественный товар изъяли, сфабриковали уничтожение, а на деле пустили в продажу. Экс-полицейского подозревают в превышении полномочий и получении взятки, экс-следователя в мошенничестве, бизнесмена — в даче взятки и мошенничестве; февраль 2018 года: 300 тыс. рублей — экс-следователь ОП «Гвардейский» Марат Усманов и адвокат Шамиль Хаялетдинов (фабула выше); апрель 2018 года: 100 тыс. долларов — экс-замначальника БОП МВД РТ Евгений Рафиков и экс-начальник отдела угрозыска МВД РТ Роман Пахомов: по версии следствия, представителю группы «обнальщиков» предложили передать деньги должностным лицам БОП и следствия МВД за прекращение дела, после получения денег подполковник Пахомов был задержан сотрудниками ФСБ и, частично признав вину, отправился под домашний арест. Подполковник Рафиков стал фигурантом лишь через 10 дней, причастность отрицал и был арестован; май—август 2018 года: 1,3 млн рублей — замначальники следствия и угрозыска ОП «Гвардейский» Ленар Галяув и Даниил Гильванов.

«Может быть, до них вообще не дойдет никогда»

Сколько еще «посадок» нужно, чтобы правоохранители перестали злоупотреблять правом? Почему череда коррупционных скандалов не стала уроком даже для тех, кто, как Ленар Галяув, находился в самом эпицентре такового? В самом МВД Татарстана желающих порассуждать на эту тему не нашлось. По крайней мере официально. Представляем вашему вниманию мнения экспертов.

Ирина Хрунова, правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора»:

— Сколько времени должно пройти, чтобы до них дошло? Может быть, вообще не дойдет никогда… Уровень коррупции в стране соответствующий, и ею пропитаны все слои всех уровней госвласти. Просто есть вскрытые факты и есть тайные. И это не означает, что раньше этого не было. Просто сейчас стали выявлять.

Артем Прокофьев, член ЦК КПРФ, депутат Госсовета РТ:

— По-моему, такая последовательная работа — это показатель системности. А в таких вещах всегда пугает кампанейщина: кого-то одного задержали, сказали «ай-я-яй» — и дальше все продолжается. К сожалению, полиция — это тоже часть общества, а в обществе проблемы, связанные с коррупцией, можно найти во всем, куда ни посмотри. Взять цены на стройках или цены в магазинах — они выше, чем в Европе, хотя, казалось бы, там зарплаты выше и издержки должны быть выше. Надеюсь, что сигнал будет услышан — работа не разовая, не случайная.

Тимур Беляков, адвокат, депутат Казгордумы, экс-сотрудник МВД:

— Уровень коррупции в правоохранительной системе — ниже, чем пишет пресса. Очень много посредников и много грязи, в том числе и среди адвокатов. Говорят людям: «Я решу за деньги», — а решить не могут. Я знаю очень много судей, прокуроров, следователей, в которых уверен — никогда в жизни не брали. А сейчас ведь одного поймают и говорят потом — все продажные. Один мой знакомый судья как-то понял, что адвокат распространяет слух, мол, все куплено, и нарочно не стал применять норму о наказании ниже низшего предела, хотя для нее были все основания… Когда я служил в милиции — не брали. Бывало, руки выкручивали ради каких-то начальников и главных архитекторов, чтобы дело в суд не направлять. Но мы все равно направляли. Тебя же не могут уволить за невыполнение незаконного приказа… Про этих полицейских могу сказать — бдительность потеряли. ФСБ ведь как работает — они на первой взятке не берут, отслеживают под видеофиксацию.