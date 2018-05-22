Как в Казани братья-прокуроры «взятки под судей» брали

«Реальное время» публикует приговор экс-подчиненным Нафикова и Чайки

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Равиль Сабиров)

Покаялись, погасили ущерб и сохранили свободу братья Сабировы — фигуранты скандального дела о мошенничестве под видом взяток для Фемиды. Старший ранее представлял гособвинение на процессах по делу о крушении «Булгарии» и главы «Свея», младший до перевода в Казань трудился зампрокурора Атнинского района. Потерпевшим от их действий признан ныне осужденный за попытку мошенничества Айдар Максютов, но куда серьезнее эта история ударила по имиджу надзорного ведомства и Фемиды. «Реальное время» предлагает читателям приговор по скандальному делу с незначительными сокращениями и дополнениями.

Действующие лица



Огласку история с задержанием братьев Сабировых получила 1 марта этого года. В тот же день прокуратура РТ сообщила — оба уволены за совершение порочащего проступка. За день до этого 42-летний Равиль Сабиров еще был старшим помощником прокурора Московского района Казани, его 31-летний брат Шамиль — помощником прокурора Авиастроительного района. Следствие по их уголовному делу завершилось в апреле, а 21 мая — на третьем по счету заседании судья Вахитовского райсуда Казани Юрий Арсенюк огласил обвинительный приговор обвиняемым экс-прокурорам и их знакомому Даниэлю Бинкову.

Все трое получили условные сроки, хотя в прениях гособвинитель просил о колонии общего режима для оступившихся коллег: для старшего 3 года, для младшего — 2,5 года. С учетом бывшего статуса и связей братьев гособвинение на процессе по приказу прокурора РТ представлял старпом прокурора Набережных Челнов Ильнар Загиров.

Потерпевшего Айдара Максютова на оглашении приговора не было.





42-летний Равиль Сабиров был старшим помощником прокурора Московского района Казани



Эпизод 1. 200 тысяч за «содействие судьи» по возврату дела прокурору

Согласно приговору, суд установил — «Сабиров и Сабиров совершили умышленное преступление средней тяжести против собственности, они же совместно с Бинковым совершили покушение на тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах: 29 июля 2016 года прокуратура РТ и прокуратура Московского района Казани направила в Московский райсуд Казани уголовное дело в отношении Максютова по обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество в крупном размере). Прокурором Московского района Сабирову было поручено поддерживать гособвинение…

…17-18 августа 2016 года в вечернее время — точное время следствием не установлено — Максютов, находясь в магазине «Бахетле» по адресу: Тукая, 64, встретился со своим знакомым Сабировым Ш.Г., на основании приказа от 11.07.2008 занимающего должность зампрокурора Атнинского района РТ и являющегося родным братом Сабирова Р.Г. В ходе встречи Максютов, утверждая о своей невиновности, передал Сабирову Ш.Г. заключение бухгалтерской экспертизы…

После этого в 20-х числах августа 2016 года — более точная дата следствием не установлена — у Сабировых, которым стало известно о намерении суда вернуть уголовное дело по обвинению Максютова прокурору РТ в порядке ст. 237 УПК возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Максютова в размере 200 тысяч путем обмана или злоупотребления доверием.

В тот же период Сабировы вступили между собой в преступный сговор. 5 сентября 2016 года, согласно плану совершения преступления, Сабиров Ш.Г., находясь в Казани, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Сабировым Р.Г. группой лиц по предварительному сговору ввели Максютова в заблуждение о необходимости возврата уголовного дела прокурору РТ, после чего у Максютова якобы возникнет возможность прекратить дело на этапе расследования. В разговоре прозвучала сумма в 200 тысяч рублей, якобы для дальнейшей передачи брату — Сабирову Р.Г., который является старшим помощником прокурора Московского района Казани и гарантом возврата уголовного дела прокурору. И лично передаст указанные средства судье Московского райсуда Залялиевой Н.Г., в чьи полномочия входило принятие процессуального решения…

6 сентября 2016 года Сабиров Ш.Г., находясь возле магазина «Бахетле» на Тукая, 64, получил от Максютова 200 тысяч рублей под предлогом последующей передачи данной суммы в виде взятки судье Московского райсуда



Максютов, введенный Сабировыми в заблуждение, согласился на их требования. При этом Сабировы заведомо не намеревались передавать судье от Максютова денежные средства в размере 200 тысяч рублей, а решили похитить их.

6 сентября 2016 года в вечернее время Сабиров Ш.Г., находясь возле магазина «Бахетле» на Тукая, 64, продолжая реализацию преступного умысла, получил от Максютова 200 тысяч рублей под предлогом последующей передачи данной суммы Сабировым Р.Г. в виде взятки судье Московского райсуда за содействие в возврате уголовного дела по обвинению Максютова прокурору РТ.

Полученные от Максютова средства в размере 200 тысяч рублей, что составляет значительный размер, Сабировы поделили поровну — по 100 тысяч рублей — и присвоили, то есть совершили хищение и распорядились по своему усмотрению.

7 сентября 2016 года постановлением Московского райсуда Казани в составе председательствующей Залялиевой, не осведомленной о преступных намерениях Сабировых и не состоящей с ними в преступном сговоре, уголовное дело в отношении Максютова было возвращено прокурору РТ для устранения препятствий его рассмотрению. Сабировы какого-либо влияния на принятие судьей решения о возвращения дела прокурору РТ не оказали и не могли оказать, тем самым обманным путем ввели Максютова в заблуждение».

***

Действия братьев по этому эпизоду Вахитовский суд расценил по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, т.е. хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, по предварительному сговору, группой лиц, в значительном размере. Второй эпизод был расценен лишь как покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору — ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК. Причем, между этими преступлениями дело Максютова еще дважды поступало в Московский суд: в июле 2017-го коллега Нурии Залялиевой судья Сергей Якунин вновь вернул материалы прокурору, а в сентябре к рассмотрению по существу приступила судья Рузалия Тихонова.

Эпизод 2. Хороший приговор за 400 тысяч

«… Кроме того, в начале января 2018 года — более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее 11 января 2018 года, Сабиров Р.Г. поддерживал обвинение по уголовному делу Максютова, и у Сабировых и Бинкова возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием… Сабировы и Бинков вступили между собой в преступный сговор, разработали план совершения преступления, распределили роли…

Затем 11 января примерно в 11 часов, согласно плану, Сабиров Р.Г., находясь в здании Московского райсуда умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации совместного преступного умысла, действуя совместно и согласованно с Сабировым Ш.Г. и Бинковым, подошел к Максютову и попросил связаться с ним, чтобы обсудить обстоятельства по уголовному делу.

22 января в 11.30 Сабиров Р.Г., продолжая свои преступные действия, находясь в здании Московского райсуда, предложил Максютову помощь в получении минимального наказания по результатам рассмотрении судом его уголовного дела, ложно заверив, что на самого Сабирова Р.Г., как гособвинителя, и на судью Московского райсуда Тихонову руководством оказано давление с целью назначения Максютову наказания в виде реального лишения свободы.

5 февраля примерно в 11.30 Сабиров Р.Г., находясь в своем автомобиле марки Toyota Land Cruiser, припаркованном рядом со зданием Московского райсуда, вновь предложил Максютову свою помощь в получении наказания по результатам рассмотрения судом уголовного дела без отбывания наказания в местах лишения свободы.





22 января Сабиров Р.Г., находясь в здании Московского райсуда, предложил Максютову помощь в получении минимального наказания по результатам рассмотрении судом его уголовного дела. Фото Ирины Плотниковой



6 февраля примерно в 12 часов Сабиров Р.Г. (в том же автомобиле на той же парковке, — прим. ред.) сообщил Максютову, чтобы тот по всем вопросам предложенной помощи в назначении наказания обращался к его брату и Бинкову.

В свою очередь Сабиров Ш.Г., согласно разработанному плану совершения преступления, действуя совместно и согласованно с Сабировым Р.Г. и Бинковым в группе лиц по предварительному сговору, не позднее 8 февраля — более точная дата и время следствием не установлены, находясь у своего дома в Казани поручил их общему с Максютовым знакомому Бинкову непосредственно получить от Максютова денежные средства — якобы для дальнейшей передачи Сабирову Р.Г., а в дальнейшем судье с целью назначения Максютову по результатам рассмотрения уголовного дела наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

После этого, 8 февраля примерно в 19.30 Бинков, находясь дома у Максютова довел до последнего, что необходимо будет передать взятку в виде денег. Кроме того, данные обстоятельства Максютову 10 февраля в ходе разговора подтвердили Бинков и Сабиров, находясь дома у Максютова.

12 февраля Сабиров Ш.Г., продолжая преступные действия в отношении Макюстова, посредством сотовой связи сообщил последнему, что для благополучного исхода при назначении наказания по уголовному делу необходимо передать 400 тысяч рублей, которые якобы будут переданы в виде взятки судье за вынесение приговора с соответствующим наказанием.

После этого 20 февраля 2018 года Бинков сообщил Максютову о необходимости подготовить и через него — Бинкова — передать Сабирову 400 тысяч рублей, которые в дальнейшем будут переданы судье… Однако Максютов, осознавая противоправность и незаконность действий Сабировых и Бинкова, 21 февраля обратился в управление ФСБ с заявлением…

27 февраля примерно в 21 час Бинков, действуя совместно с Сабировыми, получил от Максютова, действующего в рамках оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, 400 тысяч рублей, что составляет крупный размер — якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки через Сабировых судье, которая, используя свое служебное положение, должна была назначить Максютову указанное наказание.

После получения денег Бинков был задержан сотрудниками ФСБ, указанные средства были изъяты… Довести до конца свой преступный умысел Сабировы и Бинков не смогли…»

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По результатам рассмотрения уголовного дела Максютова Московский райсуд 11 апреля 2018 года признал его виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК ) и наказал условным сроком в 2 года с испытательным в 3 года. Впрочем, в силу приговор не вступил — защита оспорила. «Мы считаем, что состава преступления в его действиях не было», — пояснил «Реальному времени» адвокат Максютова Борис Рыбак.

«Мы считаем, что состава преступления в его действиях не было», — пояснил адвокат Максютова Борис Рыбак. Фото Романа Хасаева



Раскаялись и возместили 200 тысяч

«… В судебном заседании подсудимые Сабировы и Бинков поддержали заявленные ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, согласились в полном объеме с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении. Более того, заявили, что данное ходатайство заявлено ими добровольно, после консультации с защитниками. Просили о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитники заявленные подсудимыми ходатайства поддержали.

Потерпевший представил ходатайство, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке.

Гособвинитель согласился с ходатайствами подсудимых.

Суд считает возможным удовлетворить данные ходатайства…

Суд приходит к выводу, что обвинения, с которыми согласились подсудимые, обоснованы и подтверждаются доказательствами по делу.

… При определении размера и вида наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие вину и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни из семей».

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При определении наказания суд учел отсутствие судимости и правонарушений у братьев Сабировых, а также такие смягчающие обстоятельства, как «признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличение иных соучастников». Кроме того, смягчающими обстоятельствами у обоих стало наличие на иждивении престарелых родителей, жен и детей, а также «добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате мошенничества на 200 тысяч рублей».

Отягчающих обстоятельств суд не установил. Однако оснований для применения альтернативного наказания в виде принудительных работ не усмотрел и постановил:

«Путем частичного сложения наказаний окончательно определить наказание Сабирову Равилю по двум эпизодам в виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года…

… Сабирову Шамилю по двум эпизодам — 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

… Бинкову Даниэлю по одному эпизоду — 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

… Денежные средства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, возвратить по принадлежности».

Отягчающих обстоятельств суд не установил. Однако оснований для применения альтернативного наказания в виде принудительных работ не усмотрел

На всех троих судом возложены обязанности — не совершать административных правонарушений и по графику являться в спецорган, осуществляющий контроль за поведением осужденных. Со всех троих суд до вступления приговора в законную силу постановил снять домашний арест, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

В зачет срока наказания, согласно приговору, будут включены месяцы домашнего ареста с момента задержания. От комментариев по своему уголовному делу осужденные воздержались.

Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.