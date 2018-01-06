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Куда Огненный Петух клюнул: реалити в школьном туалете, страсти по «людоеду» и финиш «гонщика»

07:00, 06.01.2018 15

Самые скандальные преступления и приговоры — 2017

Куда Огненный Петух клюнул: реалити в школьном туалете, страсти по «людоеду» и финиш «гонщика» Фото: Олег Тихонов

Почему детскую сборную Москвы по гимнастике допросили в Казани, директора Казанского речпорта упрекнули в непрофессионализме, а звезду «Эфира» оставили без «айфона»? Читайте топ-10 «Реального времени» об антигероях и жертвах резонансных преступлений, прогремевших на всю страну.

  1. Инноватор против геев

    Экспрессивный пост в Instagram в поддержку бойни в американском гей-клубе мог стоить экс-ведущему ТК «Эфир» и главе «Союза молодых лидеров инноваций РТ» Рамилю Ибрагимову 3 лет в колонии-поселении. Такого наказания просил прокурор для обвиняемого в публичном оправдании терроризма на выездном заседании Приволжского военного окружного суда в Казани в январе прошлого года. Сам подсудимый не сразу, но осудил свои же слова о «правильном афганском пацане» (застрелившем полсотни человек, — прим. ред.) и о надеждах, что 53 раненых «все же подохнут». Приговорили его к штрафу в 50 тысяч рублей с конфискацией орудия преступления — iPhone 6, однако скандальная слава «людоеда» стала куда более серьезным препятствием в публичной карьере «инноватора».



    Фото fontanka.ru
  2. Башкирского дальнобойщика записали в террористы

    Преступление против оболганного спецслужбами и СМИ башкирского дальнобойщика Ильяса (Андрея) Никитина раскрывать желающих не нашлось. Фото «разыскиваемого за теракт» разошлось после взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Никитин сам пришел в полицию и после проверки был отпущен. Но уже на следующий день его сняли с самолета в Москве, и доказывать свою непричастность к кровавым событиям в метро ему пришлось еще несколько месяцев в ходе неоднократных задержаний, атак журналистов и попыток надавить на работодателя с целью уволить честного мусульманина.
  3. Директор школы доподглядывался

    В закрытом режиме Тукаевский райсуд рассмотрел дело педагога-вуайериста. Вину в установке видеорегистраторов в двух дамских туалетах сельской школы ее бывший директор Нуриман Мавлявиев полностью признал лишь на финише следствия. Якобы с помощью видеослежки он хотел найти тех, кто засоряет школьные сортиры. За нарушение неприкосновенности частной жизни учительниц и учениц ему грозило до 4 лет колонии, но часть потерпевших встали на сторону заигравшегося «сыщика», и он получил всего год лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и запретом на занятие педагогической деятельностью в течение 3 лет. С поста директора он скоренько уволился еще до возбуждения дела.
  4. Видеофиксация в кабинете врача

    Скрытая видеокамера в кабинете заведующей отделением Республиканской психиатрической больницы им. Бехтерева помогла поймать хозяйку кабинета на горячем. По версии следствия, дама получала от пациентов и их родственников деньги за липовые справки о психическом здоровье, причем «исцеление» от шизофрении и эпилепсии обходилось страждущим всего-то в 50 тысяч рублей, после чего формально выздоровевшие могли получить водительские права. Из психушки Злата Зулкарнеева уволилась и под Новый год предстала перед Московским райсудом Казани по обвинению во взятках, служебных подлогах и мошенничестве. Однако до приговора дело не дошло — Московский суд отказался рассматривать дело «золотой» заведующей и направил его в другой район.



    Фото: скриншот видео
  5. «Гонщик без головы»

    Лаишевский райсуд в июне не стал выносить приговор за «покатушки» с пробиванием стен в здании Международного аэропорта «Казань». Вместо этого 37-летнего гендиректора детективного агентства Руслана Нуртдинова отправили на принудительное лечение в режимную психбольницу. В ходе следствия у него были выявлены «признаки хронического психического расстройства», вследствие которого в день ЧП он не мог «осознавать характер своих действий и руководить ими». Напомним, во время ареста Нуртдинов рассказывал: пытался проехать здание аэропорта насквозь и встретить на летном поле рейс из Москвы и свою девушку. В Следкоме не нашли подтверждения тому, что девушка вообще была. А в аэропорту приняли меры.
  6. Райское место для маньяка

    Подмочили репутацию гостеприимной Казани в ушедшем году сотрудники гостиницы «Кварт» в Приволжском районе. В ночь на 4 ноября 2017 года жертвами сексуального насилия в этом отеле стали две воспитанницы детской сборной Москвы по гимнастике и 37-летняя постоялица. Охрана заведения беспрепятственно пропустила пьяного гостя, а затем просмотрела, как тот после безуспешного стука в чужой номер стал ночью ходить по этажам, заглядывать в незапертые двери и ложиться в кровати к спящим девочкам. Одну разбудил и завел в ванную комнату, но, не удовлетворившись, пошел на другой этаж, где изнасиловал уже взрослую женщину и спокойно покинул гостиницу. Благодаря записям с камер подозреваемого задержали 5 ноября. 36-летний Алмаз Нуриев ранее уже был судим за секс-насилие. 10 ноября Следком возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении неустановленных сотрудников ЧОП «Сфинкс» и гостиницы «Кварт».



    Фото Александра Шакирова
  7. В «Татфлоте» не считали ни людей, ни деньги?

    Бдительные пассажиры и вовремя изъятая видеозапись в Казанском речпорту помогли вскрыть преступную безответственность судоходной компании «Татфлот» с перевозкой ста «лишних» пассажиров по Волге. За перегруз рассчитанного на 300 человек судна и оказание услуг, опасных для жизни и здоровья всех 412 пассажиров рейса Ташевка — Казань, в Верхнем Услоне будут судить капитана теплохода «Москва-130» Юрия Миронова.

    В адрес руководства СК «Татфлот» направлено представление Следкома об устранении нарушений в виде неисполнения прямых обязанностей директором филиала СК — Казанского речпорта Хайруллиным, его замом Дорофеевым и матросом Рыбаковой. Следствием установлено, что «упречная и некорректная система учета пассажиров, не учитывающая детей до 5 лет и работников предприятия, проходящих на борт судов без билета», и не учитывающая нормативную вместимость судна, «сложилась задолго» до старта перегруженного рейса. И это при том, что, как уверяют источники «Реального времени», в руководстве «Татфлота» закрепились выходцы из полицейского УБЭП!



    Фото мвд.рф
  8. Как детский тренер грабителем стал

    Местом полицейской спецоперации минувшим летом стал детский лагерь «Восток» под Казанью. Оперативники получили информацию, что детский тренер по дзюдо и боевому самбо Евгений Худайбергенов причастен к вооруженному разбойному нападению на ювелирный салон «Золотые львы», а также последующей погоне и стрельбе по полицейским в Волгоградской области. Скрутили 27-летнего кандидата в мастера спорта за воротами лагеря, сопротивления тот не оказал, а после задержания признался — пошел на преступление в Камышине из-за маленькой зарплаты. По версии следствия, за камышинскими налетчиками — серия схожих нападений в Волгоградской и Саратовской областях.
  9. Дело «черных мясников» в погонах

    Примером коррупционного влияния силовиков на бизнес может стать дело о мясной афере со взяткой в 1 млн рублей в Татарстане. С подачи оперативников ФСБ под следствие попали потерявший работу в Следкоме по РТ Илья Артемьев, начальник антикоррупционного отдела УВД Казани Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. По версии следствия, Мурашов пожаловался следователю Артемьеву на конкурента — турецкого бизнесмена Чанкала Бюлента и предложил изъять его товар как незаконный, пообещав заплатить при этом 600 тысяч рублей. Следователь проникся идеей и свел Мурашова с Караваевым, который, как считают следователи, уже за 1 млн рублей взялся произвести и оформить изъятие, а затем отдать чужой товар заказчику.

    20 октября 2017 года продукция Бюлента в Казани была изъята и признана негодной, поскольку качество санитарных проб, по оперативным данным, причастные к афере сознательно ухудшили. Акт уничтожения 20 тонн опасного мяса пошел гулять по инстанциям, а сама продукция отправилась на реализацию в Нижнекамск и хранение. В конце ноября троицу задержали. Артемьев и Мурашов почти сразу покаялись — в мошенничестве и даче взятки соответственно, они были отправлены под домашний арест. Караваев заявил о непричастности к превышению полномочий и получению взятки. И оказался в СИЗО. Источники «Реального времени» не исключают появления новых эпизодов в этом деле.



    Фото Ирины Плотниковой
  10. Добегались

    В середине марта культовый объект семинской ASG — торговые ряды «Алтын» стали местом погрома-пробежки 11 дерзких молодых парней в медицинских масках и перчатках. Пробежав по двум рядам, парни, не трогая товар и продавцов, разбили витрины и скрылись в ожидавших их с другого входа иномарках премиум-класса. А после задержания первого подозреваемого пошли сдаваться. Пятеро с марта под стражей. Двум из них уже предъявлено обвинение еще в одном погроме, причем уже с мордобоем, на строительном рынке «Никос и Мария» 20 августа 2016-го. В том пробеге, по данным МВД по РТ, участвовали больше 20 «пехотинцев» ОПФ «Суконка» — наследников некогда гремевшего «Дракона». Впрочем, к ответственности за историю на стройрынке привлекают семерых. Дело ОПФ рассмотрит Вахитовский райсуд Казани уже в 2018 году.
Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВласть
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 06 янв
    Блокбастеры Татарстана
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  • Анонимно 06 янв
    Всё только впереди, если наш дикий капитализм и пропаганда успеха за счёт других не изменятся на построение общества всеобщего благоденствия
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  • Анонимно 06 янв
    Нельзя устанавливать камеры в туалетах?
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    Анонимно 06 янв
    Нет конечно. Но вот в общественных туалетах мало ли что происходит, стоило бы там вести наблюдение
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    Анонимно 06 янв
    Ну это же личное пространство. Нельзя конечно
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  • Анонимно 06 янв
    Бедный дальнобойщик, он ведь еще долго доказывал что он не террорист
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  • Анонимно 06 янв
    Ну то этот год принесет нам только радость и успех. Без происшествий и ужасов как в прошлый год
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  • Анонимно 06 янв
    Трудный и беспокойный год выдался
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    Анонимно 06 янв
    Для нас еще более менее спокойный
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  • Анонимно 06 янв
    А я то думаю, у нас тишина и спокойствие
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  • Анонимно 06 янв
    Тьфу Тьфу, не все так страшно
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  • Анонимно 06 янв
    Это наверное самая малая часть
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  • Анонимно 06 янв
    Теракты в этом году не редкость были конечно
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  • Анонимно 06 янв
    Гонщик в аэропорту задал жару конечно
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    Анонимно 06 янв
    Из за него мы стали известны на весь мир
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Новости происшествий

10:13 МСК
Новости раздела