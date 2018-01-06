Куда Огненный Петух клюнул: реалити в школьном туалете, страсти по «людоеду» и финиш «гонщика»
Самые скандальные преступления и приговоры — 2017
Почему детскую сборную Москвы по гимнастике допросили в Казани, директора Казанского речпорта упрекнули в непрофессионализме, а звезду «Эфира» оставили без «айфона»? Читайте топ-10 «Реального времени» об антигероях и жертвах резонансных преступлений, прогремевших на всю страну.
- Инноватор против геев
Экспрессивный пост в Instagram в поддержку бойни в американском гей-клубе мог стоить экс-ведущему ТК «Эфир» и главе «Союза молодых лидеров инноваций РТ» Рамилю Ибрагимову 3 лет в колонии-поселении. Такого наказания просил прокурор для обвиняемого в публичном оправдании терроризма на выездном заседании Приволжского военного окружного суда в Казани в январе прошлого года. Сам подсудимый не сразу, но осудил свои же слова о «правильном афганском пацане» (застрелившем полсотни человек, — прим. ред.) и о надеждах, что 53 раненых «все же подохнут». Приговорили его к штрафу в 50 тысяч рублей с конфискацией орудия преступления — iPhone 6, однако скандальная слава «людоеда» стала куда более серьезным препятствием в публичной карьере «инноватора».
Фото fontanka.ru
- Башкирского дальнобойщика записали в террористы
Преступление против оболганного спецслужбами и СМИ башкирского дальнобойщика Ильяса (Андрея) Никитина раскрывать желающих не нашлось. Фото «разыскиваемого за теракт» разошлось после взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Никитин сам пришел в полицию и после проверки был отпущен. Но уже на следующий день его сняли с самолета в Москве, и доказывать свою непричастность к кровавым событиям в метро ему пришлось еще несколько месяцев в ходе неоднократных задержаний, атак журналистов и попыток надавить на работодателя с целью уволить честного мусульманина.
- Директор школы доподглядывался
В закрытом режиме Тукаевский райсуд рассмотрел дело педагога-вуайериста. Вину в установке видеорегистраторов в двух дамских туалетах сельской школы ее бывший директор Нуриман Мавлявиев полностью признал лишь на финише следствия. Якобы с помощью видеослежки он хотел найти тех, кто засоряет школьные сортиры. За нарушение неприкосновенности частной жизни учительниц и учениц ему грозило до 4 лет колонии, но часть потерпевших встали на сторону заигравшегося «сыщика», и он получил всего год лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и запретом на занятие педагогической деятельностью в течение 3 лет. С поста директора он скоренько уволился еще до возбуждения дела.
- Видеофиксация в кабинете врача
Скрытая видеокамера в кабинете заведующей отделением Республиканской психиатрической больницы им. Бехтерева помогла поймать хозяйку кабинета на горячем. По версии следствия, дама получала от пациентов и их родственников деньги за липовые справки о психическом здоровье, причем «исцеление» от шизофрении и эпилепсии обходилось страждущим всего-то в 50 тысяч рублей, после чего формально выздоровевшие могли получить водительские права. Из психушки Злата Зулкарнеева уволилась и под Новый год предстала перед Московским райсудом Казани по обвинению во взятках, служебных подлогах и мошенничестве. Однако до приговора дело не дошло — Московский суд отказался рассматривать дело «золотой» заведующей и направил его в другой район.
Фото: скриншот видео
- «Гонщик без головы»
Лаишевский райсуд в июне не стал выносить приговор за «покатушки» с пробиванием стен в здании Международного аэропорта «Казань». Вместо этого 37-летнего гендиректора детективного агентства Руслана Нуртдинова отправили на принудительное лечение в режимную психбольницу. В ходе следствия у него были выявлены «признаки хронического психического расстройства», вследствие которого в день ЧП он не мог «осознавать характер своих действий и руководить ими». Напомним, во время ареста Нуртдинов рассказывал: пытался проехать здание аэропорта насквозь и встретить на летном поле рейс из Москвы и свою девушку. В Следкоме не нашли подтверждения тому, что девушка вообще была. А в аэропорту приняли меры.
- Райское место для маньяка
Подмочили репутацию гостеприимной Казани в ушедшем году сотрудники гостиницы «Кварт» в Приволжском районе. В ночь на 4 ноября 2017 года жертвами сексуального насилия в этом отеле стали две воспитанницы детской сборной Москвы по гимнастике и 37-летняя постоялица. Охрана заведения беспрепятственно пропустила пьяного гостя, а затем просмотрела, как тот после безуспешного стука в чужой номер стал ночью ходить по этажам, заглядывать в незапертые двери и ложиться в кровати к спящим девочкам. Одну разбудил и завел в ванную комнату, но, не удовлетворившись, пошел на другой этаж, где изнасиловал уже взрослую женщину и спокойно покинул гостиницу. Благодаря записям с камер подозреваемого задержали 5 ноября. 36-летний Алмаз Нуриев ранее уже был судим за секс-насилие. 10 ноября Следком возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении неустановленных сотрудников ЧОП «Сфинкс» и гостиницы «Кварт».
Фото Александра Шакирова
- В «Татфлоте» не считали ни людей, ни деньги?
Бдительные пассажиры и вовремя изъятая видеозапись в Казанском речпорту помогли вскрыть преступную безответственность судоходной компании «Татфлот» с перевозкой ста «лишних» пассажиров по Волге. За перегруз рассчитанного на 300 человек судна и оказание услуг, опасных для жизни и здоровья всех 412 пассажиров рейса Ташевка — Казань, в Верхнем Услоне будут судить капитана теплохода «Москва-130» Юрия Миронова.
В адрес руководства СК «Татфлот» направлено представление Следкома об устранении нарушений в виде неисполнения прямых обязанностей директором филиала СК — Казанского речпорта Хайруллиным, его замом Дорофеевым и матросом Рыбаковой. Следствием установлено, что «упречная и некорректная система учета пассажиров, не учитывающая детей до 5 лет и работников предприятия, проходящих на борт судов без билета», и не учитывающая нормативную вместимость судна, «сложилась задолго» до старта перегруженного рейса. И это при том, что, как уверяют источники «Реального времени», в руководстве «Татфлота» закрепились выходцы из полицейского УБЭП!
Фото мвд.рф
- Как детский тренер грабителем стал
Местом полицейской спецоперации минувшим летом стал детский лагерь «Восток» под Казанью. Оперативники получили информацию, что детский тренер по дзюдо и боевому самбо Евгений Худайбергенов причастен к вооруженному разбойному нападению на ювелирный салон «Золотые львы», а также последующей погоне и стрельбе по полицейским в Волгоградской области. Скрутили 27-летнего кандидата в мастера спорта за воротами лагеря, сопротивления тот не оказал, а после задержания признался — пошел на преступление в Камышине из-за маленькой зарплаты. По версии следствия, за камышинскими налетчиками — серия схожих нападений в Волгоградской и Саратовской областях.
- Дело «черных мясников» в погонах
Примером коррупционного влияния силовиков на бизнес может стать дело о мясной афере со взяткой в 1 млн рублей в Татарстане. С подачи оперативников ФСБ под следствие попали потерявший работу в Следкоме по РТ Илья Артемьев, начальник антикоррупционного отдела УВД Казани Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. По версии следствия, Мурашов пожаловался следователю Артемьеву на конкурента — турецкого бизнесмена Чанкала Бюлента и предложил изъять его товар как незаконный, пообещав заплатить при этом 600 тысяч рублей. Следователь проникся идеей и свел Мурашова с Караваевым, который, как считают следователи, уже за 1 млн рублей взялся произвести и оформить изъятие, а затем отдать чужой товар заказчику.
20 октября 2017 года продукция Бюлента в Казани была изъята и признана негодной, поскольку качество санитарных проб, по оперативным данным, причастные к афере сознательно ухудшили. Акт уничтожения 20 тонн опасного мяса пошел гулять по инстанциям, а сама продукция отправилась на реализацию в Нижнекамск и хранение. В конце ноября троицу задержали. Артемьев и Мурашов почти сразу покаялись — в мошенничестве и даче взятки соответственно, они были отправлены под домашний арест. Караваев заявил о непричастности к превышению полномочий и получению взятки. И оказался в СИЗО. Источники «Реального времени» не исключают появления новых эпизодов в этом деле.
Фото Ирины Плотниковой
- Добегались
В середине марта культовый объект семинской ASG — торговые ряды «Алтын» стали местом погрома-пробежки 11 дерзких молодых парней в медицинских масках и перчатках. Пробежав по двум рядам, парни, не трогая товар и продавцов, разбили витрины и скрылись в ожидавших их с другого входа иномарках премиум-класса. А после задержания первого подозреваемого пошли сдаваться. Пятеро с марта под стражей. Двум из них уже предъявлено обвинение еще в одном погроме, причем уже с мордобоем, на строительном рынке «Никос и Мария» 20 августа 2016-го. В том пробеге, по данным МВД по РТ, участвовали больше 20 «пехотинцев» ОПФ «Суконка» — наследников некогда гремевшего «Дракона». Впрочем, к ответственности за историю на стройрынке привлекают семерых. Дело ОПФ рассмотрит Вахитовский райсуд Казани уже в 2018 году.
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