В Казани на взятках за миллион поймали двух руководителей ОП «Гвардейский»

Фото: Реальное время

Накануне в Казани были задержаны заместители начальников службы угрозыска и следствия отдела полиции «Гвардейский». Их подозревают по делу о взятках на сумму свыше миллиона рублей, утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

Задержание спецслужбы провели с поличным, когда родственники фигуранта уголовного дела об угоне автомобиля передали за его освобождение 640 тысяч рублей. Ранее, по версии следствия, сотрудники полиции получили еще 400 тысяч рублей за переквалификацию обвинения по менее тяжкому составу.

Замначальника угрозыска «Гвардейского» подозревается в посредничестве взяточничеству, а его коллега из следствия — в получении взятки. Эту ночь оба провели за решеткой.

Ранее в Казани подозреваемыми во взятке 100 тысяч долларов стали два подполковника Роман Пахомов и Евгений Рафиков. Вчера Советский райсуд Казани продлил первому срок домашнего, а второму реального ареста до 5 сентября.